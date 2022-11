Roma-Lazio, la Capitale aspetta la sua regina

La Capitale si ferma, Roma e Lazio si affrontano nel derby capitolino con l’obiettivo di conquistare la città e guadagnare punti fondamentali in classifica.

Al momento i giallorossi hanno un punto in più rispetto ai biancocelesti che pagano il brutto KO interno di sette giorni fa contro la Salernitana.



Tanta attesa per il big match della tredicesima giornata di Serie A, Roma-Lazio è uno dei super posticipi di questa domenica, il derby si giocherà alle 18 ed a seguire ci sarà la sfida dell‘Allianz Stadium tra Juventus ed Inter.

La Roma di Mourinho giovedì ha raggiunto il suo obiettivo raggiungendo i sedicesimi di finale di Europa League, missione che invece non è riuscita alla Lazio che ha perso contro il Feyenoord salutando la competizione.

L’infortunio di Dybala ha penalizzato i giallorossi che non riescono più ad esprimere ai massimi livelli e continuano a faticare in zona offensiva, pesanti anche le assenze per Sarri che dovrà rinunciare ad Immobile e Milinkovic-Savic.



🟨 NOI SIAMO ROMA 🟥 pic.twitter.com/BrOyWN6iTe — AS Roma (@OfficialASRoma) November 6, 2022

Roma con il 3-4-2-1, Abraham unica punta con Belotti in panchina

Non dovrebbero esserci grandi novità di formazione per Jose Mourinho che schiera la sua Roma con il classico 3-4-2-1.

Senza Paulo Dybala i trequartisti saranno Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, davanti Tammy Abraham sarà l’unica punta.

Davanti a Rui Patricio ci saranno Smalling, Ibanez e Mancini con Karsdorp e Zalewski a coprire le corsie laterali.

Ancora panchina per Matic con il tecnico portoghese che dovrebbe confermare Camara al fianco di Cristante.

Dopo il grande impatto avuto nelle ultime settimane si accomoda in panchina Volpato che potrebbe entrare nella ripresa e giocare quindi il suo primo derby in carriera con la maglia giallorossa.

Lazio senza Immobile e Milinkovic-Savic, Sarri si affida a Felipe Anderson

Per la partita più importante dell’anno Maurizio Sarri dovrà rinunciare ai suoi due giocatori migliori: all’infortunio di Immobile infatti si è aggiunta anche la squalifica di Milinkovic-Savic che dunque guarderà la partita soltanto dalla tribuna.



Sarà Luis Alberto il sostituto del serbo, il numero 10 dovrà mettere qualità al centrocampo cercando anche di aiutare Cataldi e Vecino in fase di costruzione.

Esordio nel derby anche per Alessio Romagnoli che guiderà la difesa davanti a Provedel insieme a Casale, Lazzari e Marusic sugli esterni.

Nessuna novità in attacco con Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni che si alterneranno nel ruolo di falso nueve cercando di non dare punti di riferimento alla difesa giallorossa.

Roma-Lazio, statistiche

Dopo lo straordinario successo per 3-0 dello scorso anno la Roma potrebbe maturare il secondo clean sheet di fila contro i biancocelesti dalla stagione 2013/2014.

La Lazio ha vinto gli ultimi due derby capitolini giocati nel girone d’andata segnando sempre 3 gol, lo scorso anno i biancocelesti vinsero per 3-2.

La Roma ha perso soltanto due degli ultimi 24 incontri contro la Lazio da squadra ospitante.

Mourinho e Sarri siedono sulle rispettive panchine per il secondo anno consecutivo e nella scorsa stagione hanno vinto un derby a testa, all’andata vinse la Lazio al ritorno la Roma.

Nell’era dei tre punti la sfida tra Roma e Lazio è quella che in assoluto ha visto estrarre più cartellini rossi, sono addirittura 35 le espulsioni in 56 incontri.