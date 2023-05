Il tennista ucraino Krutykh, in occasione della gara al Foro Italico valida per il primo turno delle qualificazioni, non ha stretto la mano al russo Shevcenko.

Un video che ha già fatto il giro del web, quello di Krutykh che alla fine della gara di qualificazioni si rifiuta di dare la mano al collega russo, il tennista Shevcenko. Durante gli internazionali di Roma, i due non si sono stretti la mano. Domani il via al torneo, fino al 21 maggio: Sinner nella parte del tabellone di Djokovic.

Rivali in campo, ma anche fuori. Gli Internazionali di Tennis a Roma regalano un episodio che ha fatto discutere. Krutykh, tennista ucraino, al termine della partita valida per le qualificazioni – oggi ultimo giorno, domani il via ufficiale al torneo – contro il russo Shevcenko si è rifiutato di scambiarsi il consueto saluto di fine match. Proprio quest’ultimo ha vinto la partita per 2-0, qualificandosi per il prossimo turno.

I tennisti si sono avvicinati alla rete, ma di fatto si sono ignoranti anche se Shevcenko aveva provato a rallentare il passo per attendere l’arrivo dell’avversario. Senza nemmeno tanta convinzione, probabilmente, sapendo che questo gesto non sarebbe stato ricambiato affatto. Il pubblico, nell’assistere alla scena, non ha risparmiato in ogni caso l’applauso, mentre il video di quanto accaduto ha rapidamente fatto il giro del web.

Internazionali Roma, domani il via al toreno

La giornata di oggi a Roma è stata caratterizzata dalle ultime gare di qualificazione. Domani si darà il via alla competizione, che si concluderà il 21 maggio. Gli ATP, Internazionali d’Italia, rappresentano infatti il palcoscenico più importante nel panoram tennistico italiano, e fanno parte circuito ATP World Tour Masters 1000 e del circuito WTA 1000.

Nelle scorse ore è stato sorteggiato il tanto temuto tabellone, con l’italiano Sinner finito dalla parte di Djokovic. Sarà assente invece Berrettini, così come Nadal e Shapovalov. Tra i sorteggi anche l’italiano Lorenzo Musetti, reduce da una grande prestazione a Montecarlo, oltre al vincitore Andrey Rublev.

Il livello della competizione quest’anno è ancora una volta altissimo. Gli spettatori del Foro Italico potranno godere di un grande spettacolo, con il padrone di casa e pupillo del pubblico Jannik Sinner arrivato al numero 8 tra le teste di serie, nella metà alta, dovrà vedersela qualora andasse avanti probabilmente con il numero 1 della classifica ATP, ossia il serbo Nole Djokovic, che pure in Italia – almeno prima delle sue teorie sul vaccino – era sempre stato accolto da grande entusiasmo giocando praticamente tutte le volte con il pubblico dalla sua parte.