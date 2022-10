Roma, incidenti stradali nella stessa notte: morte due persone

Le strade della Capitale tornano a macchiarsi di morti dovute a incidenti stradali, in particolare ne sono avvenuti 2 solo questa notte.

Le vittime sono una persona di 20 anni e una di 51 anni, entrambi schiantati contro un albero in zone diverse di Roma.

Incidenti stradali a Roma: Tor Bella Monaca

In una sola notte si sono verificati due incidenti stradali in diverse zone di Roma, il primo a Tor Bella Monaca e il secondo in zona Eur.

Per quanto riguarda il primo incidente, la dinamica ha visto lo schianto di due giovani contro un albero per cause ancora in corso di accertamento. Uno dei due, un 20enne, ha perso la vita sul colpo.

Il ragazzo viaggiava con l’amico e si trovava sul lato passeggero della vettura quando all’altezza di via Aspertini, il conducente ha perso il controllo dell’auto e questa è andata ad impattare violentemente contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, diverse ambulanze e le forze dell’ordine.

La scena era davvero terribile, infatti la Fiat Punto blu guidata da un coetaneo della vittima, era completamente distrutta a causa del violento scontro con l’albero.

La polizia ha provveduto a recintare la zona per consentire la rimozione del mezzo e i rilievi della Scientifica, al fine di ricostruire esattamente quanto avvenuto. Sono stati anche ascoltati diversi residenti che hanno riferito di aver sentito un fortissimo rumore di frenata e poi lo schianto che ha provocato la morte del giovane praticamente sul colpo.

Ancora sotto shock il conducente della vettura, il quale è rimasto ferito in maniera importante ed è stato trasportato con codice rosso al Policlinico Umberto I, dove attualmente è ricoverato.

I medici hanno riferito che le sue condizioni erano critiche quando è arrivato ma ora sembra essersi stabilizzato e non è in pericolo di vita, anche lui verrà ascoltato dagli agenti appena sarà possibile.

Non c’è stato nulla da fare invece per la giovane vittima di origini egiziane e tutti i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario sono stati vani poiché era già morto al loro arrivo e quindi è stato trasportato in obitorio.

La salma verrà sottoposta ad alcuni accertamenti prima di essere riconsegnata alla famiglia per i funerali.

Il secondo incidente

Poco dopo, intorno alle 22 di ieri sera, un secondo incidente ha richiesto l’intervento dei pompieri nel quartiere Eur, precisamente in via di Vigna Murata all’altezza del civico 318.

Di questo secondo impatto si hanno meno dettagli ma sappiamo di certo che perdere la vit è stato un uomo di 51 anni, con la medesima modalità. È anche lui finito addosso a un albero e morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti anche in questo caso gli agenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto e cercare eventuali telecamere di sicurezza della zona o testimoni.

L’uomo classe 1971 viaggiava da solo. La salma e il mezzo verranno esaminati per scoprire ulteriori dettagli.