Roma, incidente sul Grande Raccordo Anulare: un decesso e un arresto

Schianto a Roma, dove un giovane di Fiumicino è morto in seguito a un incidente sul GRA.

Arrestato un uomo di 43 anni con l’accusa di omicidio stradale, risultato positivo al test alcolemico. Oggi abbiamo il nome della vittima.

Incidente sul Grande Raccordo Anulare

La strada più famosa della Capitale non è nuova a incidenti, spesso mortali. L’ultimo è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato all’altezza del chilometro 38.

Un uomo di 43anni ha innescato un maxi tamponamento a catena, coinvolgendo quattro vetture. A causa di questo gravissimo sinistro, un giovane di 20 anni ha perso la vita.

Questo il riassunto dell’incidente di cui solo oggi è stato reso noto il nome della vittima per cui, ora, il colpevole dovrà rispondere di omicidio stradale.

Secondo i primi dettagli emersi, il 43enne sarebbe risultato positivo all’alcol test e ora è in stato di fermo per rispondere agli interrogatori degli agenti che stanno indagando, che sono giunti subito sul luogo in seguito a diverse segnalazioni dei testimoni e hanno raccolto le prime informazioni. Insieme alla Polizia Stradale, anche i Vigili del Fuoco sono intervenuti per chiudere l’area e provvedere alla rimozione delle auto incidentate.

Il bilancio è disastroso, infatti oltre alla vittima di 20 anni, originaria di Fiumicino, sono rimaste ferite altre tre persone, trasportate in codice giallo in ospedale.

Subito sono scattate le manette per l’uomo alla guida della Bmw che ha causato tutto ciò, ma le cause sono ancora al vaglio degli inquirenti, infatti la Polizia stradale sta ascoltando i testimoni e visionando le telecamere di sorveglianza della zona per chiarire la dinamica.

Chi è la vittima

A perdere la vita è un ragazzo di 20 anni di cui non si sapeva nulla, ora invece conosciamo le sue generalità.

Si tratta di Aldo Abbrugiati, appassionato di arti marziali morto in maniera assurda.

Non è un fatto nuovo purtroppo sulle nostre strade, infatti le forze dell’ordine rispondono molto spesso a chiamate di questo tipo e spessissimo gli alcol test e i droga test risultano positivi.

Per il giovane non c’è stato nulla da fare e i soccorritori giunti sul luogo hanno constatato la morte sul colpo a causa delle gravi ferite riportate per il tamponamento.

Molti i messaggi di affetto arrivati a conforto dei familiari e alla fidanzata Eva. Il ragazzo amava lo sport e sulla sua pagina Instagram pubblicava foto degli allenamenti della disciplina che praticava, ossia il muay thai.

Molte anche le frasi di incoraggiamento come “Se non lotti per ciò che desideri non piangere per ciò che perdi”.

La notizia della sua scomparsa in maniera così violenta e prematura si è diffusa in breve tempo e ora la famiglia è in attesa della salma per celebrare i funerali.

Questa, è stata liberata dalle lamiera della vettura grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco e per adesso è ancora a disposizione delle autorità per ulteriori accertamenti.