Partita ad alto rischio quella tra Roma e Feyenoord, visti i precedenti. Fermato un gruppo di tifosi olandesi che stava tentando di raggiungere lo stadio.

Per Roma-Feyenoord di Europa League era stata vietata la vendita dei biglietti ai tifosi in trasferta, visti i precedenti negli anni tra le due squadre e le due tifoserie organizzate. Alcuni tifosi olandesi hanno raggiunto la Capitale, provocando e quasi venendo allo scontro con quelli romanisti: bloccati 40 ultras.

Roma-Feyenoord: 40 tifosi olandesi hanno tentato di raggiungere lo stadio

Tensione in campo ma soprattutto fuori. Roma e Feyeenord si incontrano stasera per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e le due tifoserie in passato erano già arrivate allo scontro. Famosi i disordini di Piazza di Spagna del 2015, quando gli ultras di Rotterdam avevano imbrattato e danneggiato monumenti apparentemente senza trovare resistenza.

Stavolta l’allerta è stata alta, e i controlli rigidi, che hanno portato all’individuazione di alcuni ultras arrivati nella Capitale nonostante il divieto di ingresso allo stadio per gli ospiti. E’ stata la Polizia, a lavoro dalla mattina nel centro di Roma per garantire l’ordine, a bloccare il gruppo di tifosi.

Erano 40, intenzionati a raggiungere l’Olimpico nonostante i divieti. Intanto la città si era preparata sigillando opere d’arte, transennando statue, e rafforzando come detto i controlli.

Dati falsi sui biglietti

I tifosi erano in possesso di biglietti con dati differivano dalle reali credenziali degli spettatori. Così è stata attirata la polizia di Stato, che non ha poi permesso l’ingresso allo stadio. Tutti i 40 tifosi sono stati trasferiti in commissariato.

Alcuni tifosi della Roma, dopo aver ricevuto delle foto di tifosi olandesi in giro per la città, avevano tentato di raggiungerli. Un gruppo di 20 romanisti è stato fermato dalla polizia con dei bastoni e dei martelli nell’auto, mentre pare che alcuni ultras olandesi abbiano raggiunto lo Shamrock, famoso pub nel centro nei pressi del Colosseo e noto ritrovo degli ultras europei, nonché di turisti.

Secondo quanto si apprende non ci sarebbero hooligans o gruppi organizzati del tifo olandese al momento nel pub e nei pressi del quartiere Monti.

Anche la partita, terminata 0-0 all’intervallo, ha vissuto momenti concitati con tante interruzioni dell’arbitro dovute alle scintille tra i giocatori in campo. La Roma dovrà ribaltare l’1-0 dell’andata per passare il turno. Rimane alta l’allerta anche per il posta gara, con la Polizia impegnata nei pressi dello stadio per evitare disordini.