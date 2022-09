Roma che succede? Crollo giallorosso a Udine

Un risultato inaspettato e clamoroso quello maturato alla Dacia Arena di Udine, la Roma è stata totalmente annichilita dall’Udinese di Andrea Sottil che con una grandissima prestazione corale è riuscita a dominare la sfida in ogni zona del campo



Dopo una grande sessione di mercato ed un inizio di stagione convincente la Roma di Jose Mourinho cade inaspettatamente sotto i colpi di una grandissima Udinese facendo un pò riemergere i fantasmi di un passato che sembrava ormai alle spalle.

Ciò che preoccupa l’ambiente giallorosso è la tenuta mentale della squadra che è andata totalmente in tilt dopo il primo gol subito non riuscendo più a trovare la forza di rialzarsi e consegnandosi, di fatto, ai padroni di casa.

Ancora una volta i giallorossi hanno dimostrato di non avere un vero e proprio leader in campo in grado di assumersi le responsabilità nel momento del bisogno.

Crollo verticale della Roma, L’Udinese vince 4-0!

Dopo la brutta sconfitta rimediata Jose Mourinho ha parlato di giornata negativa facendo i complimenti ai propri avversari e caricando l’ambiente per l’imminente esordio in Europa League.

Ieri però ancora una volta i giallorossi hanno dimostrato di avere poca personalità in mezzo al campo con Pellegrini e Dybala che sono totalmente spariti nel secondo tempo non riuscendo mai a trovare il modo di incidere nella partita.

Lo scorso anno la Roma aveva subito una goleada simile nella trasferta norvegese contro il Bodoe/Glimt e da quella sconfitta aveva trovato la forza per reagire, ora Mourinho dovrà essere bravo a ricompattare l’ambiente con l’obiettivo di rialzare subito la testa e ricominciare a vincere.

I giallorossi ora andranno a sfidare il Ludogorets in Europa League per poi andare sul difficile campo dell‘Empoli per la settima giornata di campionato.

I tifosi giallorossi si aspettano una riposta dai propri giocatori in due partite che saranno importanti per capire la condizione mentale della squadra dopo questa bruttissima sconfitta.

Per la Roma l’obiettivo rimane quella di arrivare a qualificarsi per la prossima Champions League, obiettivo nettamente alla portata dei giallorossi che però dovranno cambiare passo per evitare sconfitte di questo tipo.

Mourinho dovrà aggrapparsi a Dybala, Pellegrini e Abraham, giocatori con tanto talento che in queste settimane dovranno essere bravi a prendersi la squadra sulle spalle ed a reagire dopo il primo brutto passo falso di una stagione fondamentale per il futuro del club giallorosso che ha l’ambizione di tornare competitivo.