Il gruppo che ha agito questa mattina è il medesimo gruppo che, alcune settimane fa, aveva bloccato il Grande Raccordo Anulare.

Gli attivisti hanno protestato contro i jet privati. Le forze dell’ordine in pochi minuti hanno fermato la manifestazione sgomberando la pista. Gli attivisti sono stati poi condotti negli uffici della Polizia, dove sono stati identificati.

Attivisti occupano il terminal dell’aeroporto

Nuova occupazione da parte degli attivisti ambientalisti che hanno invaso la pista dell’aeroporto di Ciampino per bloccare il terminale dei jet privati, con alcuni cartelli campeggianti la scritta: “Il 70% dei voli con jet privati sono lussuosi viaggi di piacere”.

In pochi minuti sono stati allertati gli agenti di Polizia, che hanno bloccato la manifestazione e hanno sgomberato la pista. Gli agenti hanno fermato gli attivisti che sono stati portati in Questura e poi identificati. Il gruppo che questa mattina ha fatto irruzione nell’aeroporto è il medesimo che, alcune settimane fa, aveva bloccato il Grande Raccordo Anulare, scatenando le reazioni degli automobilisti.

Occupata la pista aeroporto jet privati di Ciampino. #cop27 il vostro lusso è il nostro collasso, ma la rivolta ecologista sarà più forte! ✊ pic.twitter.com/GKrtokYZmI — Quico (@quico_ric) November 19, 2022

Sul profilo Twitter il “Jet dei ricchi“ ha pubblicato dei dati per per spiegare l’iniziativa di questa mattina a Ciampino, dichiarando che un terzo delle partenze dall’aeroporto romano viene effettuata da jet privati. Stando ai dati di FlightAware, negli ultimi 6 giorni di ottobre sono partiti da Ciampino 343 voli commerciali, dei quali soltanto il 64% sarebbe di voli di linea. Questi voli hanno inquinato in una settimana quanto 5.341 persone in un anno.

Intanto oggi termina la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la COP27, che si sta tenendo in Egitto:

“Si tratta di uno strumento governativo strutturalmente inefficace e dannoso. I potenti del mondo sono giunti a Sharm El Sheikh per parlare di crisi ecologica su circa 400 jet privati che emettono la stessa CO2 di 15.000 europei in un anno”.

Secondo gli attivisti la rivoluzione ecologista deve essere correlata a una lotta di classe per fronteggiare il carovita che è si è originato con la crisi e quindi sanzionare il lusso è una prerogativa essenziale.