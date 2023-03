Roma, annuncio shock in metro: “Attenti agli zingari”

By

Polemica sui social dopo l’annuncio shock diramato in metro “Attenti agli zingari, attenti agli zingari”. Individuato il responsabile dall’azienda Atac e avviato un provvedimento disciplinare contro di lui.

Le parole diramate durante l’annuncio sono state ritenute offensive e discriminatorie. L’annuncio è stato un’iniziativa personale, che non era stata in alcun modo prevista dall’azienda. Per questo sono state intraprese subito le indagini, individuato il responsabile e avviato un provvedimento disciplinare.

Roma, annuncio in metro sconvolge i passeggeri “Attenti ai zingari, attenti ai zingari”

Roma come altre grandi città italiane si trova spesso a confrontarsi con la problematica “borseggiatori in metro” che non colpiscono solo i turisti ma anche i residenti.

Sono diverse le testimonianze giornaliere che raccontano di tentativi di furti o furti veri e propri subiti in tutta la città nelle stazioni metropolitane della Capitale.

Molto spesso i responsabili di questi furti sono stranieri ed è forse proprio per questo che è stato lanciato un annuncio insolito e totalmente fuori luogo sulla metropolitana di Roma.

L’annuncio, frutto di un’iniziativa personale di un addetto della metropolitana, diceva chiaramente “Attenti ai zingari, attenti ai zingari” per poi riprendere il normale annuncio delle stazioni metropolitane.

Un annuncio molto grave, non voluto dall’azienda e che è stato visto e ritenuto come discriminatorio e offensivo. I passeggeri che viaggiavano sul treno metro in questione sono rimasti sbalorditi all’udire di queste parole così fuori luogo.

A riportare la notizia anche Francesca Mannocchi, una giornalista e scrittrice sul suo account Twitter. La donna ha avuto modo di assistere personalmente all’accaduto dal momento che viaggiava sul treno in questione.

Il suo tweet riportava queste parole “Metro A, Roma: dagli altoparlanti dei vagoni, una voce a una stazione dice: ΄Attenti agli zingari, attenti agli zingari΄. Poi torna ad annunciare le fermate: ΄Prossima fermata Barberini, uscita lato destro΄”. E aggiunge “Chiedo al sindaco Roberto Gualtieri se è ammissibile”.

Come ha reagito Atac

Atac, l’azienda della Capitale che gestisce il trasporto pubblico in città, si è da subito attivata per trovare il responsabile dell’annuncio. Una volta individuato il responsabile ha avviato un provvedimento disciplinare.

La stessa azienda ha reso noto che l’annuncio non era stato registrato ma si è trattato di un’iniziativa personale non prevista e che l’azienda ha giudicato inaccettabile.

È la stessa azienda poi a far sapere che il responsabile è stato individuato e che per lui è previsto un provvedimento disciplinare.

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, venuto a conoscenza dell’accaduto e dell’intervento tempestivo di Atac si è espresso sui suoi canali social.

In particolare ha lanciato un tweet, attraverso il suo account ufficiale, nel quale ha detto: “È inammissibile e inaccettabile. Bene ha fatto l’Atac a prendere immediatamente provvedimenti nei confronti di chi si è reso responsabile di un gesto così offensivo e discriminatorio”.

Risolta questa questione incresciosa, ci si augura che il Sindaco e l’azienda Atac possano prendere provvedimenti anche per contrastare la presenza dei borseggiatori a Roma che sono ormai fuori controllo e che ogni giorno mietono decine di vittime.