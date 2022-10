Rivoluzione INPS, nel 2023 cambia: in pensione prima dei 60 anni?

Nel 2023 si potrà andare in pensione prima dei 60 anni e questa sarebbe una rivoluzione INPS senza precedenti. Proviamo a fare chiarezza?

Se il tema pensioni è sempre stato molto caldo e sentito, per il 2023 ci si aspettano grandissime novità. Tutto questo perchè in linea generale si cerca di trovare delle soluzioni per tutti i soggetti interessati, al fine che alcuni possano andare in pensione anticipatamente senza aspettare i 67 anni. Tra gli obiettivi del Governo Meloni c’è anche quello di voler alzare le quote minime con cifre più alte per dare una vita dignitosa a tutti gli italiani che raggiungono l’età pensionabile. E per chi volesse andare prima in pensione, come fare? Ecco che la rivoluzione INPS sembra avere inizio.

Normativa pensioni: regole e novità

La pensione è forse uno degli argomenti più cercati su Google e richiesti ai vari Caf o direttamente all’ente preposto l’INPS. In ogni caso, essendo un argomento caldo e importante, il nuovo Governo ha messo tra i punti della campagna elettorale una rivoluzione. Tutto ha l’obiettivo di regalare una vita serena ai pensionati e anche a chi vorrebbe lasciare il lavoro prima dei 67 anni canonici con 20 anni di contributi.

Questo paletto non è lo stesso per le pensioni anticipate, anche se la materia è complessa e non sempre comprensibile. Oggi si ha la possibilità di sfruttare la quota 41 precoci che andrà avanti e si potenzierà nel 2023. I pensionati potranno inoltre trovare delle misure più amichevoli con riscatto della Laurea gratuito (anche se non è ancora stato confermato).

Per tutti i lavoratori di cui sopra ci saranno 5 anni di contributi extra completamente gratis, che si affiancheranno a quelli maturati. Una rivoluzione già anticipata dal presidente INPS Pasquale Tridico.

Riforma pensioni 2023: le novità

La pensione ha quindi moltissimi cassetti e tasselli che si aggiungeranno a nuovi per il 2023. La contribuzione figurativa, inoltre, può anche sfruttare delle situazioni particolari come il servizio militare – civile sino alle aspettative e le maternità.

Inutile confermare che la contribuzione figurativa ad oggi è una opportunità da prendere al volo per andare in pensione nel 2023, arricchendosi sicuramente di nuove fasce ed opportunità.

Questo vuol dire che alcuni soggetti potranno andare in pensione prima dei 60 anni con la riforma Quota 41 precoci. Una bella notizia che sicuramente riguarderà una determinata categoria di lavoratori.

Quota 41 precoci: cosa cambierà?

Nel 2023 i pensionati dovranno aspettarsi una doppia via di uscita dal lavoro, grazie alla quota 41 precoci e tutti i nuovi scivoli che il Governo Meloni prevederà quando prima.

Le voci sono tante e sicuramente saranno poi confermate, con tantissime proposte per i pensionati che non dovranno raggiungere i 67 anni di età per andare in pensione. Sono molti i cittadini che attendono una risposta concreta, che si spera arrivi il prima possibile.