Ritrovi 20.000 euro sul conto se possiedi ancora queste vecchie 500 lire in casa

Queste vecchie 500 lire valgono una fortuna. Controlla bene in casa. Se ce le hai, sei ricco: valgono 20 mila euro!

Sai che alcune monete, sì, proprio quelle abbandonate in un cassetto che non apri più, possono cambiare la tua vita? Se hai per esempio queste vecchie 500 lire ritieniti ricco e fortunato: valgono 20 mila euro.

Numismatica, una passione che può far diventare ricchi

Oggigiorno tutti collezionano qualcosa: chi le figurine, chi i libri, chi le scarpe e chi persino i sassi. Sì, hai letto bene, proprio i sassi, e alcuni di essi valgono davvero tanti soldi!

Tra gli oggetti più collezionati da sempre, ci sono però indubbiamente le monete. I numismatici trascorrono ore su internet alla ricerca di altri collezionisti o venditori che possano arricchire la loro collezione.

Alcuni girano addirittura il mondo per recuperare quella moneta introvabile che a tutti i costi devono avere. Chi colleziona monete spesso non è consapevole della fortuna che potrebbe ritrovarsi tra le mani.

Ci sono dei pezzi rari e unici che possono fruttare davvero molti soldi. Spesso, anche chi non è collezionista, possiede, senza esserne consapevole, monete dal valore inestimabile.

Se anche tu conservi in qualche scatolone o cassetto delle vecchie monete, tirale immediatamente fuori. La tua vita potrebbe cambiare in un secondo. Se hai per esempio queste vecchie 500 lire, preparati a incassare una fortuna: valgono 20 mila euro!

Queste vecchie 500 lire valgono una fortuna

Spesso, anche chi non è un collezionista o meglio un numismatico, possiede in realtà cimeli preziosi e ambiti da chi invece le monete le colleziona.

Molte volte è capitato di leggere o ascoltare storie di persone che per sbarazzarsi di vecchie monete non più in corso, hanno provato a regalarle o a disfarsene anche su internet, senza conoscere il loro reale valore.

Tanti, si sono ritrovati così, grazie anche ai consigli dei collezionisti e ai loro acquisti, a vendere anche solo un centesimo ad un prezzo esorbitante cambiando completamente vita.

Alcune monete valgono davvero oro, come queste vecchie 500 lire che possono fruttare addirittura 20 mila euro! Ecco quali sono questi pezzi rarissimi a cui facciamo riferimento e quali i dettagli su cui devi focalizzare la tua attenzione.

La storia della 500 lire è antichissima. Fu una delle prime monete ad essere coniata e messa in circolazione nel 1958. Alcune furono prodotte a tiratura illimitata ed utilizzate quotidianamente, altre invece, per esempio i pezzi di prova o alcune monete dalle caratteristiche particolari, circolarono solo per un breve periodo ed è per questo che possono valere una fortuna.

Nel 1982, alcune 500 lire furono tolte dalla circolazione e nei primi anni del 2000, anni in cui ancora gli italiani vivevano una fase di passaggio dalla lira all’euro, queste monete iniziarono ad essere ricercatissime.

Ad oggi, ce ne sono 4 di vecchie 500 lire a dir poco introvabili, che possono fruttare davvero molti soldi. La prima moneta di cui vogliamo parlarti è quella con le caravelle.

Quella che riporta l’anno 1957 è la più preziosa: ne esistono solo 1004 copie e sono quelle di prova. Il suo realizzatore, Pietro Giampaoli, realizzò sul dritto il busto di una donna di epoca rinascimentale circondata da 19 stemmi che sono rappresentativi di 19 città o regioni italiane.

Sul rovescio invece, troviamo le tre caravelle di Cristoforo Colombo, la Niña, la Pinta e la Santa Maria. È proprio qui che c’è un errore. Dopo qualche anno dalla messa in circolazione di questa 500 lire, un esperto marinaio fece presente un errore di realizzazione: le bandiere delle caravelle erano controvento.

Così, quei pochi pezzi furono tolti dalla circolazione. Chi li possiede oggi è fortunato: questa moneta vale fino a 12 mila euro! La 500 lire super preziosa che potrebbe cambiare la tua vita, non è però questa ma un’altra. Ci riferiamo a un pezzo emesso nel 1988, bimetallica ma con il tondino, conosciuto anche come “occhio di bue”, irregolare: il suo valore è 20 mila euro! Questo pezzo è rarissimo e perciò il suo valore è così alto.

Vogliamo segnalarti infine altre 2 monete che valgono tanti soldi. La prima è una vecchia 500 lire del 1960, a tiratura limitata, che senza danneggiamenti ed errori di conio, oggi vale 15 mila euro.

La seconda invece è una moneta da 500 lire realizzata per ricordare Dante Alighieri. Questa cominciò a circolare contemporaneamente alla 500 lire con le caravelle. Il suo valore, sempre senza difetti di conio, è oggi pari a 10 mila euro.

Ci sono poi altri pezzi, più comuni e che forse anche tu conserverai, che non valgono tantissimo come quelle sopra descritte ma che attirano ugualmente l’attenzione dei collezionisti. Parliamo per esempio della 500 lire del Centenario dell’Unità di Italia che vale poco più di 3000 euro.