Il corpo di Anica Panfile è stato ritrovato a Spresiano, in provincia di Treviso. La donna era scomparsa lo scorso venerdì: giallo sulle cause del decesso.

Trovata senza vita la donna scomparsa lo scorso venerdì. Il cadavere di Anica Panfile è stato rinvenuto dalle forze dell’ordine dopo la segnalazione di un pescatore di Spresiano, che aveva visto un corpo in un’ansa del fiume Piave. Ignote agli inquirenti fino a questo momento le cause del decesso, così come le motivazioni della scomparsa risalente a venerdì. Il corpo è a disposizione delle autorità giudiziarie.

Trovato il corpo di Anica Panfile: la donna era scomparsa lo scorso venerdì

E’ stato ritrovato il corpo senza vita della 31enne scomparsa a Spresiano da 3 giorni. Lo scorso venerdì Anica Panfile non aveva fatto ritorno a casa dal lavoro. Della donna, di origine romena madre di famiglia, residente a Treviso, si erano perse le tracce. Subito il compagno aveva allertato le forze dell’ordine denunciando la scomparsa.

Il suo corpo è stato trovato stamattina introno alle 11, in via Barcador. Ad accorgersi del cadavere un pescatore, che ha poi segnalato alle forze dell’ordine la presenza di un corpo sommerso in un’ansa del fiume Piave.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Adesso il corpo della donna è stato messo a disposizione delle autorità giudiziarie. Successivamente verrà effettuato l’esame esterno cadeverico, poi il sostituto procuratore Valeria Peruzzo potrebbe prendere la decisione di disporre l’autopsia.

Ignote in questo momento le motivazioni della scomparsa

La Prefettura di Treviso si era messa subito alla ricerca della donna classe 1992, quando il compagno allarmatosi per il mancato rientro a casa dopo il lavoro aveva contattato i carabinieri per denunciarne la sparizione.

Da quel momento i militari erano andati avanti con le ricerche, coinvolgendo tutta la comunità di Treviso e di Spresiano che si era attivata immediatamente. I cittadini delle zone limitrofe a Treviso infatti, tramite social, avevano lanciato diversi appelli: “Ragazzi, forza condividete. Aiutiamo questi bambini a ritrovare la loro mamma“, scriveva poche ore fa una concittadina della donna in un post. E ancora sui social si legge: “Per cortesia, i Carabinieri di Treviso chiedono aiuto ai cittadini: fate girare il più possibile, grazie! Anica Panfile, classe 1992, manca da casa da venerdì pomeriggio”.

Gli agenti avevano fatto sapere che la donna era stata vista l’ultima volta con una tuta e una felpa grigia, scarpe sportive rosa, invitando a chiamare la Centrale Operativa dei Carabinieri di Treviso. Ricerche che sono terminato con la peggiore delle ipotesi, purtroppo. In queste ore la comunità si è stretta intorno alla famiglia della vittima.

Rimane, dopo il tragico ritrovamento di questa mattina, un alone di mistero sulla vicenda. Si, perché mentre si indaga sulle cause della morte – che elimineranno o confermeranno le piste di omicidio – non è chiaro nemmeno il motivo per il quale la giovane donna si sia allontanata da casa. Secondo quanto si apprende infatti la 31enne era residente a Treviso. Indiscrezioni ancora non confermate riportate nei minuti successivi al ritrovamento da Fanpage, parlano di ferite ritrovate sul corpo.