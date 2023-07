Nell’ultima sessione parlamentare in Kosovo si è verificata una rissa tra i membri dell’opposizione e quelli della maggioranza, durante il discorso del primo ministro Albin Kurti sulle misure governative per ridurre le tensioni con l’etnia serba nel nord del Paese.

Il caos si è scatenato quando un parlamentare dell’opposizione ha gettato dell’acqua sul primo ministro mentre stava parlando. Durante gli ultimi mesi si è assistito a un’escalation della tensione tra etnia kosovara e quella serba, che è sfociata in attacchi reciproci al confine e, data la violenza emersa, si è reso necessario l’intervento delle truppe Nato per calmare la situazione.

Rissa al parlamento in Kosovo tra maggioranza e opposizione

La tensione è nata nel momento in cui Kurti stava parlando di come gestire la tensione con la popolazione di etnia serba al nord del Paese e improvvisamente un membro del Parlamento gettato acqua addosso al leader. Il gesto ha suscitato reazioni immediate da parte dei colleghi di Kurti, che hanno cercato di fermare l’autore del gesto. La situazione è poi rapidamente degenerata in una rissa tra i membri dell’opposizione e quelli della maggioranza, che hanno cominciato a spingere, gridare e insultarsi reciprocamente.

La tensione tra etnia serba e quella albanese è stata una fonte di astio in Kosovo sin dalla dichiarazione d’indipendenza dal 2008. Il governo di Kurti ha cercato di affrontare questa questione attraverso una serie di misure volte a migliorare la convivenza tra le due comunità, ma l’episodio della rissa dimostra che la situazione rimane tesa e che esistono ancora profonde divisioni politiche e sociali all’interno del Paese.

La rissa che si è scatenata tra membri del parlamento fa chiaramente percepire quanto la situazione possa degenerare da un momento all’altro e non soltanto tra la popolazione, ma anche tra i vertici della Nazione.

Va sottolineato che in Kosovo i partiti di opposizione si sono spesso contrapposti alle politiche di Kurti in merito alla gestione del confine a nord. L’opposizione ha sollevato polemiche e critiche in merito al fatto che le decisioni intraprese dalle autorità governative vanno a creare discussioni e tensioni con gli alleati occidentali.

Dopo la violenza scoppiata a maggio in tra Serbia e Kosovo, il presidente Usa e i membri dell’Unione Europea hanno esortato e fatto pressione sul presidente kosovaro Kurti per cercare di riportare la calma.

Durante le elezioni comunali tenutesi in Kosovo a maggio si sono verificati ampi scontri e la maggioranza della popolazione che abita la zona, essendo a maggioranza di etnia serba Serbia, ha ampiamente boicottato le votazioni, nonostante i sindaci di etnia albanese godevano del sostegno dalla stessa polizia locale.

La situazione in Kosovo è tesa a causa di questioni etniche e politiche complesse. Il governo di Kurti ha cercato di affrontare la questione dell’etnia serba attraverso una serie di misure volte a migliorare la convivenza tra le due comunità, ma l’episodio della rissa dimostra che esistono ancora profonde divisioni politiche e sociali ed evidenzia che non si è trovato il percorso giusto per placare la disputa etnica.

Gli alleati occidentali continuano a esercitare pressioni sul governo del Kosovo per trovare una soluzione pacifica ai conflitti etnici e migliorare le relazioni con i Paesi vicini.

In seguito alle proteste durante le elezioni sono scaturiti scontri tra cittadini e forze armate, ma il rancore è stato riversato anche nei confronti delle forze di pace guidate dalla NATO. Decine di persone sono rimaste ferite in questi scontri, alimentando i timori di un conflitto simile a quello del 1998-99, che ha causato la morte di piu di 10.000 persone.

In risposta, il primo ministro Kurti ha annunciato che avrebbe ridotto il numero di agenti di polizia speciali di stanza fuori da quattro edifici municipali nelle aree a maggioranza serba nel nord del Kosovo e avrebbe indetto nuove elezioni del sindaco in ciascuna delle città. Ma i partiti di opposizione del Kosovo hanno criticato la decisione di Kurti, sostenendo che questa scelta potrebbe peggiorare la situazione.

La decisione del primo ministro Kurti di ridurre il numero di agenti di polizia speciali nel nord del Kosovo e di indire nuove elezioni del sindaco in alcune città ha irritato l’opposizione locale, che ha accusato Kurti di aver messo a repentaglio la posizione internazionale del Kosovo con le sue politiche e di aver “sperimentato” per mesi.

Cosa ha portato alla tensione attuale tra serbi e kosovari

La situazione è degenerata in una rissa durante una sessione parlamentare, quando il parlamentare Mergim Lushtaku del Partito Democratico del Kosovo ha lanciato dell’acqua sul primo ministro Kurti mentre parlava. In precedenza, il vice di Kurti, Besnik Beslimi, aveva strappato un disegno che prendeva in giro il primo ministro, provocando la reazione dell’opposizione.

Kurti, durante la rissa, è stato scortato fuori dalla sicurezza. La questione delle tensioni etniche nel Kosovo rimane un problema delicato e complesso che deve essere affrontato con regolamentazioni specifiche e concordate tenendo conto delle esigenze di Serbia e Kosovo.

Il Kosovo è un’ex provincia della Serbia, ha dichiarato la propria indipendenza nel 2008, ma Belgrado non ha mai riconosciuto come Stato indipendente il territorio kosovaro. La maggior parte degli appartamenti all’ etnìa serba del Kosovo hanno anche rifiutato di riconoscere lo stato del Kosovo, che è sostenuto dagli Washington e dalla maggior parte delle nazioni UE, ma non da Russia e Cina.

Pechino e Mosca si sono distaccate dal sostegno dato dall’Occidente al Kosovo ma hanno appoggiato la posizione delle Serbia, che è notoriamente vicina a Putin e alla sua politica.

La tensione al nord del Kosovo è stata alimentata dalle politiche del governo, che ha deciso di ordinare una forte presenza di agenti di polizia speciali e un insediamento di sindaci di etnia albanese sostenuti dalla polizia, a seguito di un’elezione che la maggioranza di etnia serba ha ampiamente boicottato.

La Serbia ha deciso, a seguito degli scontri, di ordinare ai soldati dell’esercito di tenersi pronti al combattimento e ha minacciato un intervento militare in risposta alle tensioni nel nord, che confina con la Serbia.

Belgrado si è ritirata dal Kosovo nel 1999, dopo che la NATO ha bombardato il Paese per fermare l’assalto contro i separatisti di etnia albanese.

L’Unione Europea ha detto a entrambi i Paesi che necessario e doveroso raggiungere una soluzione alla loro controversia, attraverso un dialogo mediato dall’UE per poter aderire al blocco. Gli sforzi internazionali per avvicinare le due parti si sono intensificati per evitare un’ulteriore instabilità in Europa, soprattutto a causa della guerra in corso in Ucraina.

La NATO ha inviato ulteriori truppe alla sua missione di mantenimento della pace in Kosovo per aumentare la sicurezza nella regione.

Dopo la fine della guerra del Kosovo nel 1999, la provincia è stata posta sotto l’amministrazione delle Nazioni Unite e la NATO ha stabilito una missione di mantenimento della pace. Nel 2008, il Kosovo ha dichiarato la propria indipendenza dalla Serbia, come sopra citato ma la realtà mostra divisioni ben radicate e una tensione palpabile che rischia di riportare la popolazione a uno scontro diretto.

La Serbia ha mantenuto una forte influenza nella regione e ha rifiutato di accettare l’indipendenza del Kosovo, sostenendo invece che si tratti di una provincia ancora sotto il controllo serbo.

Gli sforzi internazionali per risolvere la questione del Kosovo si sono concentrati sulla mediazione dell’Unione Europea e sulla promozione di un dialogo tra Belgrado e Pristina. Tuttavia, il processo di normalizzazione dei rapporti tra i due paesi è stato lento e difficile, con frequenti interruzioni e tensioni.

La situazione nel Kosovo ha anche suscitato preoccupazioni per la sicurezza regionale e internazionale. La NATO ha deciso di continuare con la propria presenza nel Kosovo per garantire la sicurezza e la stabilità nella regione, ma la tensione rimane alta a causa delle divisioni etniche e politiche.