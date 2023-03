Rischio ciclone polare in Italia, dove e quando potrebbe arrivare: le previsioni

By

È in arrivo un nuovo ciclone polare in Italia? Tutto è possibile e le previsioni parlano chiaro: cosa dicono gli esperti.

Le temperature di questi giorni sono cambiate completamente. Dapprima il freddo e poi il caldo, che sta abbracciando tutta Italia. In queste ore le Regioni italiane sono interessate anche da una instabilità notevole a livello del meteo, con venti forti e raffiche inaspettate. Secondo gli esperti sono in arrivo anche novità sul fronte del brutto tempo, con il rischio del ciclone polare artico che potrebbe arrivare a breve. Dove è previsto e quando potrebbe tornare l’inverno?

Rischio ciclone polare: quali sono le Regioni interessate?

In queste ore in Italia sta imperversando il maltempo, con raffiche di vento e qualche precipitazione. I venti forti stanno soffiando intensamente e interessano l’intero territorio nazionale.

Un cambio di temperature improvviso che da qualche mese sta confondendo gli italiani e i turisti. Dapprima temperature rigide e poi calde, sino ad un nuovo sbalzo di temperatura che non lascia molto all’immaginazione.

Il vento, come anticipato, sta causando non pochi problemi con raffiche che hanno raggiunto sino ai 115Km/h nel territorio di Olbia mentre a Torino si sono toccati i 90Km/h. Non da meno Salerno che ha sfiorato i 90 e Napoli con i suoi 81 Km/h.

Non solo, le temperature sono primaverili con un assaggio dei primi caldi anche di notte. A Palermo si sono registrati quasi 20°C mentre a Verona si sono sfiorati i 14°C. In tutta Italia le temperature massime hanno superato i 19°C, mentre di notte non ci sono state temperature al di sotto dei 13 gradi.

Nelle prossime giornate il vento potrebbe portare anche delle nevicate sulle Alpi occidentali, soprattutto in Svizzera e in Francia per poi arrivare sino alla Val d’Aosta. Gli esperti parlano di un probabile ciclone polare e il ritorno dell’inverno.

L’inverno sta per tornare? La parola agli esperti

Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da fenomeni che si contrappongono tra loro, con l’arrivo di una nuova ondata di freddo che arriva dal Nord Europa. Martedì le temperature potrebbe scendere in picchiata, con forti piogge e temporali soprattutto al Centro Sud.

Tutti questi sbalzi termici, seppur non estremi, portano inevitabilmente ad un tempo “matto” che cambia di giorno in giorno.

Il ritorno delle temperature invernali si avrà anche verso la fine del mese di marzo, con una previsione di Medicane al Sud Italia. Le regioni esposte a questi cambiamenti sono Calabria e Sicilia, ma è ancora tutto da confermare.

La previsione mette dunque l’accento su quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni, sino a fine mese. Gli esperti invitano tutti a valutare la situazione e controllare il meteo giorno dopo giorno, al fine di non avere brutte sorprese: i venti possono cambiare tutto, da una notte all’altra.