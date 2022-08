Rischio allergene per i grissoncelli all’olio: richiamo dell’azienda

Richiamo da parte dell’azienda Revolutions per un prodotto a rischio allergene.

Ecco quali sono i grissini e i lotti interessati dal richiamo. Oltre ai grissoncelli all’olio, sono stati richiamati anche dei lotti di Rustichelli, della stessa marca, per il medesimo rischio di allergeni.

Grissoncelli all’olio richiamati dal mercato

Relativamente all’articolo pubblicato dalla testata Nanopress.it in data 24 luglio 2022, si precisa che la Revolutions s.r.l. non ha ritirato dal mercato i propri prodotti per un presunto caso di salmonella ma per aver rinvenuto tracce dell’allergene arachide all’interno del lotto di produzione 190522 nei prodotti “Grissoncelli all’olio”.

Era stato pubblicato sul nostro giornale un richiamo da parte del Ministero della Salute per rischio salmonella, ma – come già specificato – la contaminazione del prodotto è per il rischio allergene arachide, la cui presenza non è specificata sull’etichetta dei Grissoncelli all’olio di Revolutions.

Sul sito del Ministero della Salute vengono spesso indicati dei prodotti richiamati dal mercato, per le più svariate motivazioni.

Si va dal rischio salmonella alla presenza di ossido di etilene, o ancora al rischio allergene per determinati ingredienti presenti all’interno del prodotto, che non sono stati inclusi nella lista dei componenti dell’alimento in questione.

Nelle ultime settimane il Ministero della Salute ha riportato un nuovo richiamo, richiesto da un’azienda produttrice. I prodotti attenzionati sono i Grissoncelli all’olio e i Rustichelli della marca Revolution.

Sul sito del Ministero della Salute, la data di pubblicazione delle allerte è quella del 13 luglio 2022, ma non viene chiarito quando effettivamente siano stati effettuati i controlli.

I due prodotti, come già specificato, sono venduti dalla Revolution S.r.l., con sede dello stabilimento in Strada Battifoglia 12r a Sant’Andrea delle Fratte, provincia di Perugia.

Per quanto riguarda il richiamo dei Rustichelli, ecco tutte le specifiche del prodotto ritirato. Numero di lotto 130522, data di scadenza 13 novembre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 12 pezzi per collo.

Per quanto concerne i Grissoncelli all’olio richiamati dal mercato, il numero di lotto è 190522, data di scadenza è del 19 novembre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 12 pezzi per collo.

Allergia alle arachidi: a cosa si va incontro?

Le arachidi sono uno dei principali fattori scatenanti di reazioni anafilattiche nei bambini, mentre negli adulti che hanno questa allergia alimentare, il rischio che si scateni una reazione è di appena l’1%.

Nell’Unione Europea, la presenza di arachidi nei prodotti alimentari deve essere specificata sulla confezione.