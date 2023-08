Ripristinata la linea ferroviaria Bologna Firenze dopo lo stop di ieri

È tornata in funzione questa mattina la linea ferroviaria Bologna Firenze dopo un blocco che ha fatto registrare ritardi di 6 ore.

Ieri erano stati segnalati degli estranei all’interno di una galleria ferroviaria, cosa che ha portato all’interruzione per alcune ore della tratta ad Alta Velocità. La circolazione si svolge ora regolarmente grazie all’intervento delle forze dell’ordine che sono giunte per verificare cosa stesse accadendo. La situazione è rientrata senza incidenti ma tanti son stati i disagi per i pendolari perché ci sono state delle limitazioni di percorso e ritardi importanti, che però Trenitalia ha giustificato con precedenti inconvenienti che – come il contrattempo di ieri – sono stati giù risolti. Rimane il malcontento di chi ha avuto una giornata da pendolare o da viaggiatore insolita e problematica.

Ripristinata la linea ferroviaria fra Bologna e Firenze

Ieri sera intorno alle 19 è arrivato lo stop della linea ad Alta Velocità fra Bologna e Firenze dopo una segnalazione di persone nella galleria “Firenzuola”.

Dopo alcune ore in cui le forze dell’ordine hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona, la tratta è stata riaperta ma sono stati diversi gli inconvenienti per chi viaggiava, a partire da pesanti ritardi che si sono protratti fino a 6 ore.

Alcuni convoglio hanno dovuto interrompere il percorso in quella zona e quindi seguirne uno limitato, sono state poi introdotti dei mezzi alternativi per coprirla ma questo non ha limitato il malcontento dei passeggeri.

È stata Trenitalia ad annunciare sul proprio portale ufficiale che la linea fra Idice e San Pellegrino, zona interessata dalla segnalazione, ha riaperto questa mattina regolarmente e tutto quindi è rientrato nella normalità sia per i convogli ad Alta Velocità che per gli Intercity.

Un intervallo forzato che ha portato grande agitazione e si sono intervallati sui social i post per chiedere come affrontare la tratta in modo alternativo, ma anche le chiamate a Trenitalia per capire cosa stava accadendo. Non abbiamo molti dettagli, tuttavia l’azienda ha puntualizzato che i ritardi sono stati dovuti non solo a questo ma anche ad altri inconvenienti precedenti, già risolti.

Il blocco

Alle 19 è scattato l’allarme nella linea ferroviaria fra Bologna e Firenze, interrotta poi fino alle 23.30 per controllare la situazione in seguito alla segnalazione della presenza di estranei nella galleria “Firenzuola”.

Le forze dell’ordine sono giunte sul posto per controllare le località interessate, quindi Idice e San Pellegrino. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno ispezionato a lungo la galleria e ci sono volute ore perché con i suoi 15,2 chilometri è la più lunga della tratta appenninica della Tav.

A lanciare l’allarme è stato il macchinista di un convoglio che stava transitando nell’area quando ha visto delle persone aggirarsi nella galleria, dove è vietato l’accesso. Così si è insospettito e ha chiamato la polizia.

Questo ha provocato il dirottamento del traffico in modo parziale, con pesanti ritardi, specialmente nelle stazioni di Firenze e Bologna, ma che poi hanno influito anche sulle altre stazioni dell’intera linea.

Per qualsiasi informazione e aggiornamento in merito, è possibile consultare il sito ufficiale di Trenitalia.