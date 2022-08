“Riposa in pace amore mio”, Letizia e Filippo abbattuti: era la piccola di casa Borbone

By

In casa Borbone bisogna fare i conti con un lutto improvviso: le cause della morte di una delle più giovani della famiglia, infatti, non sono state ancora rese note.

“DescanSA en paz mi amor”

questo il messaggio di cordoglio di casa Borbone per la defunta.

Lutto in casa Borbone

Aveva soltanto 52 anni ed era la cugina di Re Filippo VI (54 anni): si tratta di Sonia de Morales di Borbone, nipote dell’ex duca di Calabria nonché cugino di primo grado di Juan Carlos I. La donna, una delle più giovani di casa Borbone, era la figlia di Inés. La sua morte è avvenuta il 24 luglio scorso per cause ancora non certe.

Il saluto a Sonia da parte dei familiari è avvenuto lo scorso martedì 26 luglio, a Madrid. Non sono mancate le celebrità che hanno voluto dargli l’ultimo saluto. A piangerla soprattutto i suoi fratelli Isabel, Eugenia, Manuel e Mencía.

Chi era Sonia de Morales di Borbone

Il rapporto tra Felipe VI e la cugina Sonia era molto stretto. Per comprenderlo meglio potrebbe essere necessario risalire diverse generazioni. Tutti e due, infatti, condividevano un bisnonno ovvero Carlos Trancredo de Borbón-Dos Sicilias , duca di Calabria e Infante di Spagna.

Quest’ultimo ebbe due matrimoni, il primo con María de las Mercedes de Borbón, dalla quale ebbe due figli, Isabel Alfonsa e Alfonso. Alfonso sposò Alicia de Borbón y Parma, che divenne mamma dei suoi tre figli: María Teresa, Carlos (ex duca di Calabria) e Inés, madre della defunta.

Il re Felipe, invece, discende dal secondo matrimonio di Carlos Trancredo, con Luisa de Orleans. Dalla loro unione nacquero tre figlie, María de los Dolores, María de la Esperanza e María de las Mercedes. Queste, a loro volta, ebbero tre figli insieme a Juan de Borbón, conte di Barcellona: le Infante Margarita e Pilar oltre a Juan Carlos I. Pertanto, Sonia de Morales era la figlia del primo cugino del re Juan Carlos.

Anche se era un membro della casa Borbone, Sonia ha sempre mantenuto un profilo basso tanto che, della sua vita privata, non ci sono molte immagini, come pure dei suoi figli. I media, però, hanno rivelato che la donna era stata spostata due volte. Le prime nozze sono state con con Santiago Romero-Jiménez y Ressendi, da cui ha avuto il primogenito Alfonso, nato nel 1989. Dopo essersi separata dal primo marito, Sonia de Morales andò nuovamente all’altare nel 2000.

Una cerimonia che si svolse nella città di Sigüenza, Guadalajara, che la vide unirsi ad Alejandro García-Atance Leurquín. Da questa relazione, sono nati i loro due figli, Sofia e Íñigo, quest’ultimo laureato in giurisprudenza, come si evince dal suo profilo Linkedin.