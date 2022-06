Rimonta e medaglia d’oro, Benedetta Pilato da impazzire!

Non si ferma l’Italia ai mondiali di nuoto, a pochi minuti di distanza dall’oro di Ceccon arriva anche la vittoria di una strepitosa Benedetta Pilato che, grazie ad una clamorosa rimonta, si aggiudica il primo posto nei 100 rana!



La 17enne azzurra entra nella storia dello sport italiano conquistano un oro incredibile ai mondiali di Budapest, quarta nei 50 la tarantina aumenta il ritmo e semina gli avversari con una rimonta da brividi che fa urlare di gioia tutta la nostra penisola!

Dopo il trionfo di Martinenghi nel maschile otteniamo anche l’oro nel femminile, i 100 rana si tingono di azzurro a Budapest!

🇮🇹 Benedetta Pilato is the new WORLD Champion at the 100m Breaststroke event! ⏱️1:05.93 #FINABudapest2022 pic.twitter.com/2m573d2K55 — FINA (@fina1908) June 20, 2022

Benedetta Pilato è campionessa del mondo!

Etichettata da tutti come l’erede di Federica Pellegrini, Benedetta Pilato conquista una vittoria sensazione, incredibile che ci lascia senza parole e ci regala un’altra medaglia d’oro che arricchisce il medagliere azzurro!



Il giovane talento di Benedetta Picano spicca luminoso a Budapest con l’azzurra che chiude la sua gara in 1’05″93 e si piazza davanti a Meliutyte e Elendt

🇮🇹 17yr Benedetta Pilato is the youngest Italian swimmer to win gold at the World Champs, breaking the record by Novella Calligaris who won the women’s 800m freestyle in 1973 at age 18.#FINABudapest2022 pic.twitter.com/7mVjFVsGIu — FINA (@fina1908) June 20, 2022

Giorni da sogno per lo sport azzurro che non smette di stupire continuando a collezionare medaglie d’oro e frantumando record in ogni disciplina!

Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon e ora Benedetta Pilato, lo sport italiano sta vivendo uno dei mondiali più belli ed emozionanti della sua storia!