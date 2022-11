Rimini: violentata da un amico, ma non ricorda nulla. Scattano le indagini

Una violenza consumata all’interno di un hotel. Ma ciò che più colpisce è che la vittima non ricorda nulla di tutto quello che le è successo. La giovane 23enne ha conosciuto il suo aggressore in un locale di Rimini.

Lo stupratore era un amico del suo ex fidanzato. l’ha portata in una stanza d’albergo e, lì, ha consumato la sua violenza.

Lei non ricorda più nulla, sa solo di essersi svegliata completamente nuda in una camera d’albergo. Lì, la giovane 23enne è stata condotta, lo scorso mese di agosto, da un 33enne brasiliano, lì in vacanza a Rimini, conosciuto in un locale e amico del suo ex fidanzato.

Ma non ricorda nient’altro, nemmeno il suo nome. A far dimenticare tutto e ad annebbiare completamente la sua mente è stato l’alcool. Il brasiliano l’avrebbe, stando alle prime indagini, accompagnata nella camera d’albergo, addirittura sorreggendola perché era ubriaca.

La camera d’albergo è stato il teatro della violenza che il 33enne ha poi consumato su di lei. Stando a quanto descritto dal quotidiano “Corriere di Romagna”, l’uomo l’avrebbe accompagnata nella camera da lui occupata, proprio per consumare un rapporto sessuale.

La giovane lavora in un locale di Rimini e lì ha conosciuto quest’uomo, amico di un ballerino sudamericano, con il quale precedentemente aveva avuto una relazione. Stando al racconto della giovane, il 33enne ha iniziato a farle delle avance e le ha chiesto di cenare insieme il giorno successivo al loro incontro.

Dopo il lavoro, il 33enne avrebbe accompagnato la ragazza a ballare e da lì, sarebbero andati nella camera d’albergo da lui occupata. Lì li attendevano anche l’ex ragazza del 33enne insieme ad un altro loro amico. Entrambi hanno assistito a tutte le fasi di approccio del 33enne con la giovane.

La giovane, però, oltre questo non ricorda più nulla. Ha solo in mente il suo essersi svegliata, sul letto, completamente nuda e il suo presunto violentatore accanto a lei. Per questo, si è rivolta all’amico che era con loro, prima di allontanarsi ed andare in camera con il 33enne. Voleva qualche dettaglio su ciò che le era successo, ma nulla. Nessuno ha saputo raccontarle cosa era successo.

Il mattino dopo la violenza, a causa di forti dolori addominali, la ragazza si è presentata al pronto soccorso e, dopo una visita ginecologica, è arrivata la conferma della violenza subita. Da lì, è scattata la denuncia alle Forze dell’Ordine. Le indagini sono proseguite per chiarire, innanzitutto se a violentarla sia stato il 33enne brasiliano.

Inoltre, sono al vaglio anche le posizioni degli altri due presunti amici, l’ex ragazza del 33enne e l’altro brasiliano, presenti nelle fasi di approccio alla giovane. La ragazza, dopo la violenza subita e la visita al Pronto Soccorso, ha sporto denuncia.

Grazie a questo suo gesto, sono partite le indagini per capire l’esatta dinamica di ciò che le è successo e per accertare tutte le persone coinvolte in questa bruttissima vicenda.