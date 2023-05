Riforma fiscale: ecco tutte le novità che potrebbero essere introdotte

By

Riforma fiscale: la maggioranza a breve dovrà depositare le proposte di modifica alla delega fiscale. Ecco quali potrebbero essere le novità fiscali.

A breve scade il termine per depositare i possibili emendamenti alla delega fiscale. Si attendono diverse rettifiche che riguarderanno il possibile annullamento della Tobin Tax, la revisione della ritenuta d’acconto per gli autonomi, l’Ires e la cancellazione del Superbollo previsto per le auto di lusso. Insomma, si attendono tantissime rettifiche attese che potrebbero essere introdotte con gli emendamenti. La riforma fiscale, secondo il Viceministro Dell’Economia Leo, potrebbe essere approvata prima delle vacanze estive. Scopriamo quali potrebbero essere le novità introdotte dal Governo alla Riforma fiscale.

Riforma Fiscale: le novità che potrebbero essere approvate

Manca poco per presentare gli emendamenti alla delega fiscale: scopriamo quali potrebbero essere le novità fiscali, che potrebbero essere introdotte. Il Governo Meloni punta a ridisegnare il sistema tributario nazionale, introducendo interessanti novità sull’IRES, sulla ritenuta d’acconto per i lavoratori autonomi, sulla cancellazione della Tobin Tax. Facciamo chiarezza.

Si va verso la cancellazione della Tobin Tax?

Alla Lega di Matteo Salvini la Tobin Tax, ovvero la tassa sulle transazioni finanziarie non piace proprio e si punta a cancellarla. Entrata in vigore nel 2013 con il Governo Monti, la Tobin Tax potrebbe essere abrogata. Per la Lega l’introduzione di questa tassa ha fatto solo danni.

Quali sarebbero i danni causati dalla Tobin Tax? L’imposta sulle transazioni finanziarie avrebbe rallentato lo sviluppo del mercato finanziario, rendendo meno attrattiva l’Italia per i capitali stranieri. In realtà, abbiamo assistito ad una vera e propria fuga dei capitali italiani all’estero. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una “valanga” di delisting di società quotate, tra cui l’ex FCA.

Addio al Superbollo Auto di Lusso e Bolidi

Il Vice Premier Salvini ha annunciato la cancellazione del Superbollo auto di lusso e vetture sportive di grossa cilindrata, ovvero auto di potenza superiore ai 185 kW. Ad oggi, il Superbollo non è altro che una somma addizionale che fa incrementare il bollo auto dei bolidi e delle luxury car. Per ogni Kilowatt che eccede i 185 si pagano 20 euro sul bollo. Questa somma si riduce man mano che aumenta l’età della vettura.

Fondi pensione: in arrivo l’aumento della deducibilità

Il Governo Meloni potrebbe intervenire anche sui fondi pensione, che hanno la finalità di integrare la pensione pubblica INPS. Fino ad oggi i versamenti contributivi sono deducibili fino ad un massimo di 5.165 circa euro all’anno. L’Esecutivo punta ad aumentare la soglia.

Riduzione Ritenute d’acconto Lavoratori Autonomi

Ad oggi per i redditi di lavoro autonomo corrisposti ai residenti la ritenuta d’acconto è pari al 20%. Il Governo punta a ridurla al 10%. In altre parole, si tratta di un’anticipazione delle imposte che verranno versate in sede di dichiarazione dei redditi.

Riformare IRES

Per favorire la crescita degli investimenti è necessario riformare l’imposizione societaria, ovvero l’IRES, l’Imposta sui Redditi delle Società. La finalità è quella di ridurre l’aliquota dal 24 al 15%. Inoltre, il Governo punta ad introdurre un Bonus IRES per tutte quelle società che assumono risorse umane o investono in innovazioni.