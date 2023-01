Riesci a vedere la lepre che si nasconde in questa foto? Non ce la fa quasi nessuno

Alcune foto nascondono degli indovinelli. Rimarrai stupito nel vedere la soluzione di questa immagine: dove si nasconde la lepre? Riesci a trovarla in pochi secondi?



Non tutti riusciranno a scoprire, in meno di 15 secondi, la lepre che si nasconde nella foto di seguito.

Le sfide visive per allenare la mente

Se prima le illusioni ottiche e le sfide visive erano stampate sui giornaletti della settimana enigmistica, con il diffondersi dei social ormai le foto che contengono le sfide visive corrono anche nella rete. Proprio come è accaduto nella foto che ti proponiamo di seguito.

Del resto, questo genere di prove mettono alla prova il proprio spirito d’osservazione. Un modo per liberare la mente da pensieri invadenti che popolano la nostra quotidianità e prendersi qualche momento per se stessi.

Il cervello, infatti, potrebbe percepire una realtà che non è reale. Si potrebbero, in pratica, vedere delle linee laddove ci sono delle curve. Il cervello va alla ricerca di movimenti laddove, invece, l’immagine è ferma. Tutto questo è un’illusione ottica.

Il cervello può percepisce gli elementi che compongono un’illusione ottica come ciò che risulta dall’analisi delle informazioni ricevute dal sistema visivo. In verità si tratta soltanto di un trompe-l’oeil: ciò che si crede di vedere è, in realtà, diverso da ciò che realmente è.

Ci sono alcuni trompe-l’oeil molto famosi che ormai, abbiamo imparato a vedere e ad interpretare. Alcuni sono contenuti nei libri di semiotica. Ne è un esempio il disegno della vecchia che se guardato in modo diverso, diventa una giovane.

Per questo motivo, di seguito, ti proponiamo una sfida visiva con una foto. Lo scopo è quello di ritrovare, entro 15 secondi, la lepre nascosta nel disegno. Scommettiamo che non ci riesci?

Trova la lepre in 15 secondi

L’immagine che ti sottoponiamo mostra un paesaggio invernale in cui, due sciatori sereni sciano allegramente insieme. L’obiettivo è quello di individuare un elemento nascosto in questa foto. Si tratta di una lepre che dovrebbe essere utilizzata entro i 15 secondi. Perciò, mettiti comodo davanti al computer e osserva con attenzione.

Se ci sei riuscito, complimenti, altrimenti ti aiutiamo noi. Per illusione ottica s’intende l’arte di ingannare l’occhio: una foto in cui c’è differenza tra essere ed apparire. In sostanza, l’apparenza inganna. Potresti non essere stato in grado di trovare la lepre in un tempo così breve.

La lepre, nella foto, in realtà, non è affatto nitida, ne rappresentata come lo sono i due allegri sciatori. Essa, infatti, si cela nelle forme create dalle braccia della ragazza, con la schiena del ragazzo. Inoltre, anche la sua posizione potrebbe renderne ancora più difficile la scoperta. Infatti, è messa in orizzontale non in verticale come magari ci si potrebbe aspettare. Sei rimasto sorpreso? Tu hai trovato subito la lepre?