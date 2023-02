Riesci a trovare la signora nascosta nell’immagine? Quasi nessuno ce la fa

Test di intelligenza, riesci a trovare la signora nascosta nell’immagine? Le percentuali sono sconfortanti: quasi nessuno ce la fa. Se ci riesci, sei davvero un genio.

Il test che ti proponiamo oggi è tra i più difficili in assoluto. Nell’immagine che puoi vedere davanti ai tuoi occhi, si nasconde una donna. Solo chi ha facoltà visive sviluppate riesce a trovarla. E tu sei tra questi?

Test d’intelligenza: lo strumento perfetto per stimolare il cervello

Il cervello deve essere tenuto in costante allenamento. Ugualmente agli altri organi, anche esso tende ad invecchiare. Con il tempo, le facoltà mnemoniche iniziano a fare cilecca salvo che tu non stimoli la concentrazione: solo in questo modo potrai arrivare in età matura ad avere un cervello reattivo come quello di un ragazzino.

Figure specialistiche come i neurologi, consigliano di eseguire giochi ottici, puzzle numerici o test di intelligenza ogni giorno per tenere in allenamento il cervello ma anche per migliorare la concentrazione e soprattutto acuire le funzioni visive.

Quale soluzione migliore che mettersi immediatamente in moto cercando di risolvere il nostro test di oggi? Questo che ti proponiamo è tra i più difficili in assoluto. Nell’immagine in questione, si nasconde una donna ma le statistiche non sono positive: solo poche persone riescono ad individuare la figura femminile. Se anche tu sei capace, significa che hai un cervello super allenato.

Illusioni ottiche e giochi visivi: perché aiutano il cervello a stare in forma?

Hai sentito sicuramente parlare anche tu di illusioni ottiche o di giochi visivi. Sono delle alterazioni causate da oggetti o attività che ingannano il sistema visivo. Il nostro cervello e i nostri occhi non viaggiano di pari passo e l’immagine che ti ritrovi a guardare, viene percepita in maniera diversa dai due organi provocando una errata percezione della realtà.

Diceva David Eagleman, un famoso neuroscienziato americano, che gli uomini dovrebbero imparare una lezione: dei sensi non ci si deve fidare. Ognuno infatti, dinanzi ad un illusione ottica, si ritrova anche a vedere realtà differenti.

Per quale ragione? Perché il sistema cerebrale costruisce un’interpretazione soggettiva del mondo. Qualunque sia la spiegazione neurologica, scientifica o fisica, in ogni caso, grazie proprio a questi test visivi, il cervello si tiene in costante allenamento, cosa questa essenziale per arrivare in età matura ad avere un cervello sempre giovane.

Spesso, i test che girano in rete sono semplicissimi: basta concentrarsi davvero il minimo per poter portare a compimento la sfida. Altri invece si presentano davvero complicati. Per esempio, il quiz che ti proponiamo oggi è tra i più difficili in assoluto.

Nell’immagine in questione, si nasconde una donna ma solo chi ha davvero un cervello proattivo e attento ai dettagli riesce a individuarlo: solo il 2% ha risolto il quiz. Tu ci sei riuscito?

Test visivo, la soluzione: ecco dove si nasconde la donna nell’immagine

Il test di oggi è sicuramente tra i più complessi. Nell’immagine in questione si nasconde una donna. Osserva attentamente la fotografia. Come puoi vedere, i tuoi occhi si ritrovano dinanzi ad un paesaggio prettamente autunnale.

Che cosa vedi? Sicuramente un tappeto di foglie che fa da cornice, insieme agli alberi, ad un maestoso cancello. Attenzione anche al tronco che si trova di fronte al muro in mattoni: è proprio lì che dovresti concentrare le tue attenzioni.

Ti abbiamo dato un indizio davvero importante: sei riuscito ad individuare la figura femminile che si nasconde in questo paesaggio? Se la risposta è sì, allora sei davvero super attento ai dettagli e il tuo cervello è allenatissimo: meriti davvero un premio.

Se invece non sei riuscito ad individuare la figura femminile, ti forniamo noi la soluzione. Riguarda attentamente il tronco che si trova di fronte al muretto in pietra. In basso, puoi vedere che si nasconde proprio una figura femminile.

Te la mostriamo meglio nell’immagine in basso. Ora la vedi? Questo quiz è davvero difficilissimo, soltanto in pochi riescono a risolverlo. Se tu non sei tra questi, non preoccuparti. Con un po’ di allenamento, diventerai anche tu bravissimo a risolvere questi quiz.