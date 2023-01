Riesci a trovare la donna nascosta in 10 secondi? Non è per niente facile

Se credi di essere super intelligente e che non ti sfugga nulla, prova a fare questo piccolo test di intelligenza. Se riesci a trovare la donna nascosta in questa foto in soli 10 secondi di tempo, sei un vero e proprio genio. Non è affatto facile, quasi nessuno l’ha trovata.

Questa sfida non è per niente facile, infatti, in pochi riescono a trovare la donna in questa immagine. Oggi ti proponiamo questo piccolo quesito di intelligenza, che in pochi hanno superato. Molti ci hanno impiegato tantissimo tempo, invece, altri non ci sono proprio riusciti. Hai solamente 10 secondi di tempo per risolvere questa illusione ottica veramente difficile: scopriamo di più.

Illusione ottica difficilissima: hai 10 secondi di tempo

Se credi di essere una persona intelligente e geniale, devi risolvere a tutti costi questa illusione ottica. Non è facile, infatti, hai solamente 10 secondi di tempo. E’ una sfida praticamente impossibile, però se osservi bene noterai una donna in questa foto.

Questa illusione ottica non è come le altre, perché non è stata modificata sui classici programmi del pc, ma si tratta di un dipinto del famoso artista tedesco Jörg Düsterwald, conosciuto per i suoi modelli che si immergono nell’ambiente che rappresenta.

E’ veramente ingannevole, infatti, prova ad osservare bene e attraverso alcuni dettagli riuscirai a vedere la donna che è nascosta in questa immagine molto interessante. Tu non lo sai, ma grazie a questo quiz farai una ginnastica mentale. Appena la vedrai rimarrai a bocca aperta: scopriamo di più.

Donna nascosta nel dipinto: la soluzione

La donna che stai cercando nel dipinto, si è nascosta molto bene e appena la troverai rimarrai veramente sconvolto. E’ uno scenario molto complesso, che in pochi riescono a capire. E’ importante mantenere la propria mente sempre in allenamento e grazie a questo piccolo test, hai tenuto il cervello e anche lo sguardo attivo.

Ti servirà mantenere uno sguardo concentrato e fermo. Concentrati sui dettagli e fai caso ad ogni tipo di particolare. Ma non farti ingannare. L’hai trovata? Se ci sei riuscito sei un genio, altrimenti fai parte maggioranza. Sei pronto a scoprire la soluzione? Te la sveliamo subito con la seguente immagine:

Il pittore è stato veramente bravo a nascondere questa donna, infatti, trovarla in 10 secondi è quasi impossibile. Siete rimasti sconvolti vero? E’ una tecnica che viene chiamata body painting e ha l’obiettivo di confondere chi guarda grazie ai colori, le luci e a tutte le sfumature che sono presenti nel dipinto.

Proprio grazie a questi piccoli dettagli, l’osservatore riesce ad immergersi nel dipinto e viene ingannato senza nemmeno saperlo. Incredibile vero? La maggior parte delle persone che hanno svolto questo piccolo test non è riuscito a trovare la donna mimetizzata nell’immagine.