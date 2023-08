Rientri dalle vacanze, ecco le previsioni del traffico

I prossimi due weekend vedranno situazioni critiche per quanto riguarda il traffico sulle strade italiane, complici i rientri dalle vacanze.

Il prossimo weekend, che conclude la settimana di Ferragosto, si preannuncia uno dei peggiori per quanto riguarda il traffico su strade e autostrade. E non potrebbe essere altrimenti, considerando che la maggior parte delle famiglie italiane concentra i rientri dalle vacanze estive proprio in questo periodo. Allo stesso tempo, c’è chi decide di partire questo fine settimana per trascorrere in vacanza le ultime due settimane di agosto. Scopriamo nel dettaglio quale sarà la situazione traffico per i prossimi giorni.

Rientri dalle vacanze, ecco la situazione traffico per questo weekend

La Polizia di Stato ha diffuso un piano denominato “Esodo estivo 2023”, all’interno del quale sono dettagliate anche le previsioni per quanto riguarda il traffico legato al controesodo estivo, cioè ai rientri dalle vacanze. Secondo il report, l’analisi dei dati disponibili sul traffico permette di prevedere che i rientri dalle vacanze saranno distribuiti nel corso dei fine settimana di questo mese, e nel primo weekend di settembre.

Come c’era da aspettarsi, si parla di condizioni da bollino rosso, in particolare per quanto riguarda le strade ordinarie. Ma vediamone i dettagli: le previsioni partono da oggi, venerdì 18 agosto, giornata da bollino giallo secondo il Calendario traffico intenso 2023.

Bollino giallo significa una situazione di traffico piuttosto intenso, in particolar modo durante la mattinata. La situazione peggiorerà con il passare delle ore, e il bollino diventerà rosso per il pomeriggio e la sera, motivo per cui sono previste situazioni critiche.

Le previsioni non migliorano per la giornata di domani, segnata dal bollino rosso durante tutta la giornata, sia al mattino che durante il pomeriggio e alla sera. In più, nella giornata di domani è previsto il divieto di circolazione dalle 8 alle 16 per tutti i mezzi che eccedono le 7,5 tonnellate.

Il weekend da incubo si concluderà in bellezza domenica 20 agosto, con un traffico che non accennerà a diminuire e porterà ancora bollino rosso per tutta la giornata sulle strade italiane. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, inoltre, sarà esteso dalle 7 alle 22.

Previsioni traffico per il weekend 25-27 agosto

Chi si prepara a rientrare durante il weekend successivo, dal 25 al 27 agosto, non si troverà davanti ad uno scenario molto diverso rispetto al fine settimana precedente. Per venerdì 25 agosto, infatti, si attende una situazione traffico da bollino giallo al mattino, che si trasformerà in rosso durante il pomeriggio/sera.

Anche per la giornata successiva, sabato 26 agosto, si attende traffico intenso con possibili criticità durante tutto l’arco della giornata. In più, è confermato anche per questa giornata il divieto di circolazione dalle 8 alle 16 per i mezzi pesanti che superano le 7,5 tonnellate.

L’ultima domenica di agosto, poi, concluderà il mese in bellezza. Si attende infatti un perfetto bollino rosso per tutta la giornata. Questo insieme al divieto di circolazione esteso dalle 7 alle 22 per i mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate di peso.

La buona notizia, comunque, è che la Polizia di Stato ha fatto sapere che i cantieri temporanei saranno rimossi, durante queste giornate, sulle direttrici protagoniste delle situazioni di traffico più intenso. In ogni caso, prima di partire, è sempre bene verificare la situazione traffico più recente.