Ricoverato d’urgenza, tragedia a Buckingham Palace: Meghan Markle devastata

Meghan Markle è stata scossa da una notizia tragica che riguarda la sua famiglia. Vediamo cosa è sta succedendo in queste ore.

Sembra non esserci pace per Meghan Markle che ora dovrà affrontare un’altra fase delicata della sua vita.

Un fulmine per Meghan Markle

Meghan Markle è stata avvistata ad un torneo di polo a Santa Barbara. Da brava attrice, anche se di fondo, in ogni momento in cui viene ripresa sa come comportarsi davanti agli obbiettivi.

Stavolta, ha sorpreso tutti con il suo look (cappello a falda larga nero, occhiali da sole, camicia a pois e gonna a ruota, in stile Mayfair) ma anche per un gesto immortalato dai fotografi, che ha fatto molto sorridere.

Nell’avvicinarsi a suo marito Harry gli ha lasciato il segno di rossetto sulla guancia. Prontamente, gli ha pulito il viso con la mano sorridendo come soltanto una coppia affiatata sa fare.

Chi è finito in ospedale?

Thomas, il papà di Meghan Markle, è finito in ospedale per un sospetto ictus. Stando a quanto ha riportato il New York Post (che ha citato Tmz) il papà della duchessa, che ha l’età di 77 anni, è stato immortalato a bordo di un’ambulanza.

L’uomo si trovava a Tijuana in Messico. Mentre veniva caricato sul veicolo di soccorso, Thomas indossava una maschera d’ossigeno. L’ospedale in cui sarebbe stato trasportato si trovava poco dopo il confine con la California.

Il New York Times ha anche riportato che il papà di Meghan non era stato in grado di descrivere a voce i sintomi che avvertiva. Tanto che ha dovuto riportarli per scritto su un post it. La prima a parlare sulla vicenda è stata Samantha Markle, sorella di Meghan:

“Chiediamo il rispetto della privacy per la famiglia, la sua salute e il suo benessere. Ha solo bisogno di riposare”.

Era il 2018 quando Thomas non partecipò al matrimonio reale proprio a causa dei suoi problemi cardiaci. Samantha ha spesso dato la colpa alla duchessa del Sussex di essere la causa dei problemi di salute di loro padre.

In particolare, le ultime vicende riguardavano le dichiarazioni della duchessa durante la celebre intervista con Oprah.

Stando ad alcune indiscrezioni, Thomas Markle avrebbe dovuto essere presente in occasione del Giubileo di platino della Regina Elisabetta II. Le celebrazioni si terranno la prossima settimana nella capitale inglese. Anche stavolta, Thomas sarà assente.