Ricchi e poveri, chi è la figlia di Franco Gatti? La rarissima foto insieme a papà

Franco Gatti ci ha lasciato oggi all’età di 80 anni. Una delle voci straordinarie e storiche dei Ricchi e Poveri lascia in eredità tantissimi bei ricordi. Non tutti sanno chi è la figlia del cantante, un vero pezzo grosso.

Oggi 18 ottobre a Genova ci ha lasciato un pezzo di storia italiana, Franco Gatti. Il cantante con i baffi dei Ricchi e Poveri aveva 80 anni e da quando il figlio era mancato lui non è più riuscito a riprendersi del tutto.

È sempre stato un uomo molto riservato, forse per questo motivo in pochi conoscono la figlia Federica che è un personaggio di spicco. Conosciamola meglio.

Franco Gatti, una vita con i Ricchi e Poveri

Impossibile non conoscere i Ricchi e Poveri, la band italiana che ci ha regalato tantissimi successi nata a Genova nel 1967. Le canzoni risuonano nella mente di intere generazioni, conosciute anche dai più giovani perché orecchiabili e sempre fresche.

Il gruppo ha iniziato la sua avventura con 4 membri, poi diventati tre ovvero Marina Occhiena – Angelo Sotgiu e Franco Gatti. Le vette delle classifiche italiane erano tutte per loro e i singoli di maggiore successo, giusto per citarne alcuni, sono Mamma Maria – Sarà perché ti amo e Se mi innamoro. Con quest’ultima hanno vinto nel 1985 il Festival di Sanremo.

Nel 1978 sono stati i protagonisti dell’Eurovision Song Contest in rappresentanza dell’Italia, riscuotendo un successo mondiale ancora oggi molto sentito. Nel 2016 Franco Gatti si è ritirato dal gruppo, ma solo perché non se la sentiva più di andare avanti.

Il cantante ha subito la perdita del figlio Alessio e da quel momento tutta la sua vita è cambiata. Solo nel 2020 tutti e quattro i Ricchi e Poveri originali sono saliti sul palco di Sanremo, per onorare la loro carriera e per ricordare i vecchi tempi.

La vita privata di Franco è sempre stata riservata ed ermetica, di lui conosciamo solo la moglie Stefania Picasso e il volto di Alessio tragicamente venuto a mancare. Poi c’è Federica, sua figlia che in pochi conoscono.

Chi è la figlia di Franco Gatti, Federica?

Federica Gatti è la figlia del cantante Franco Gatti dei Ricchi e Poveri. Franco e Stefania Picasso hanno avuto due figli ma non si hanno molte informazioni su loro, da sempre molto riservati.

Federica Gatti è laureata in Giurisprudenza ed ha iniziato una carriera brillante come avvocato. Al momento della tragedia inerente la perdita del fratello, come ha raccontato lo stesso Franco Gatti a Vieni da Me, Federica ha deciso di prendersi una pausa dagli studi. Un periodo molto difficile, poi superato con il tempo prima di capire che avrebbe dovuto vivere la sua vita e fare quello che aveva progettato da tempo.

Franco Gatti durante l’intervista aveva ringraziato la figlia per il supporto durante i primi giorni di lutto, devastanti. Una ragazza che ha saputo poi rinascere e oggi è un brillante avvocato, che si tiene lontana dai riflettori e dai social preferendo una vita tranquilla al trambusto dello spettacolo.