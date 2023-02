Ribaltone in casa reale inglese, la piccola Charlotte sfila il titolo a George: ecco quale

Charlotte d’Inghilterra sorprende tutti. Arriva il ribaltone inatteso nella casa reale inglese. La principessina sfila il titolo al fratello George. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Charlotte d’Inghilterra conquista la scena mediatica e strappa il titolo al futuro sovrano d’Inghilterra, il fratello George. Ecco che cosa si porta a casa l’unica femmina di casa Windsor.

Charlotte d’Inghilterra conquista la scena mediatica

Considerata una delle reali più affascinanti ed educate d’Europa, la piccola Charlotte d’Inghilterra, pur essendo davvero piccolina, ha già conquistato la scena mediatica, ancor più del fratello George che un giorno, come sappiamo, diventerà sovrano d’Inghilterra.

Se fino ad ora tutti i riflettori erano puntati proprio sul primogenito di William e Kate che, sempre più si mostra in compagnia dei genitori e del nonno, attuale sovrano d’Inghilterra, per marcare ancor di più il ruolo importante che un giorno ricoprirà, la scena mediatica oggi però è tutta per Charlotte.

L’unica figlia femmina degli attuali duchi di Cornovaglia sta facendo sentire la sua influenza e la sua presenza non solo a corte ma in Europa tutta. Sapete che cosa è accaduto nel Regno Unito?

Arriva il ribaltone nella casa reale che nessuno si aspettava. Proprio lei, l’unica donnina di casa Windsor, sfila questo titolo al fratello: George resta a mani vuote e a bocca aperta.

Il Charlotte effect

Nel Regno Unito ormai non si parla d’altro che del cosiddetto Charlotte Effect, ovvero l’effetto Charlotte. La principessina più amata di Inghilterra, la secondogenita di William e Kate, si ritrova a conquistare la scena mediatica.

Lei che è così piccolina ha già tutti i riflettori puntati addosso, ancor più del fratello George che un giorno sarà sovrano d’Inghilterra. Il merito è tutto di mamma Kate che ha esposto la figlia in maniera intelligente facendole conquistare il primo posto anche tra gli altri componenti della famiglia reale pur dovendo rimanere in futuro sempre in una posizione marginale.

È improbabile infatti che la principessina diventi sovrana di Inghilterra visto che prima di lei c’è George – con la sua futura famiglia – ad avere la precedenza. Tuttavia, la principessina sa come far parlare di sé.

Avete visto che cosa è successo nella casa reale? Si verifica il ribaltone inatteso: Charlotte sfila il titolo al Principe George. Di che cosa stiamo parlando? Ovviamente non di quello di sovrano d’Inghilterra.

Il primogenito di William e Kate succederà al padre William che a sua volta succederà a Carlo sul trono d’Inghilterra. Charlotte invece, proprio come è accaduto con la principessa Anna, rimarrà sempre nel suo ruolo da principessa.

Tuttavia, proprio la secondogenita di Kate dovrebbe ereditare dopo la morte dell’unica figlia femmina di Elisabetta e del duca Filippo di Edimburgo, questo titolo regale che fino ad ora è appartenuto solo e soltanto a lei.

Ma non è questo il Charlotte effect di cui parlavamo all’inizio. La piccola Charlotte, anche se non sarà probabilmente mai sovrana di Inghilterra, avrà un altro titolo che la renderà più forte del fratello: ad oggi infatti è lei la bambina più ricca al mondo.

La principessina strappa il titolo a George

La piccola ha un’eredità stimata in quasi 4 miliardi di euro ovvero 3 miliardi e mezzo di sterline che fanno di lei una delle piccole donnine più influenti non solo in Inghilterra e in Europa ma nel mondo.

Kate ci ha visto lungo: è proprio lei l’artefice di tanta fortuna che va a riempire non solo le tasche della bimba ma anche quelle dell’industria nazionale e internazionale. Un esempio? Tutti i vestiti che mamma Kate sceglie accuratamente di far indossare alla bambina, diventano nel giro di pochi istanti sold out.

Fare due più due è semplicissimo: in questo modo Charlotte incrementa anche l’economia nazionale grazie semplicemente alla moda che porta in giro per l’Europa. Insomma, forse non sarà mai regina di Inghilterra, Charlotte, ma sicuramente di moda e tendenze sì.

Anche se non avrà mai la corona da Queen, può vantare un titolo che il fratello maggiore non ha, quello di bambina più ricca al mondo, anche più del futuro re di Inghilterra.