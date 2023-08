Riaprite l’ombrello, previsioni Ferragosto: dove colpiranno violenti temporali

Mai come in questo periodo dell’anno, le previsioni meteo interessano la maggior parte della popolazione per via delle ferie di Ferragosto in arrivo. Vediamo cosa succederà in Italia.

Per molti italiani le ferie potranno essere rovinate dal meteo non proprio clemente anche se la Penisola, secondo le previsioni, potrebbe essere divisa in due.

Le previsioni meteo per le prossime ore

Il mese di agosto non è iniziato con il caldo torrido a cui ci aveva abituato luglio. Dopo una settimana di giorni con temperature piuttosto miti ed instabilità, soprattutto al Nord Italia, sin dal prossimo weekend le previsioni meteo parlano chiaro: il caldo intenso sta per tornare. In particolare, è in arrivo l’anticiclone africano soprannominato il Cammello che si appresta a conquistare la penisola.

Sembrerebbe che non ci sia scampo e che la frescura serale (quasi autunnale) che ci ha permesso di tirare fuori il maglioncino, sarà soltanto un ricordo. Quello che i meteorologi hanno definito una fase di biometeorologia del benessere (max 30 gradi, min 15), durerà soltanto fino a venerdì.: avremo un po’ di benessere, almeno nel meteo, fino a venerdì!

Cosa si prospetta, però, per la settimana di Ferragosto, quella in cui molti italiani hanno prenotato le loro vacanze (forzate o volute)? Per alcuni, le ferie potrebbero essere rovinate a causa di piogge improvvise. Vediamo le tendenze.

Cosa aspettarsi per Ferragosto

Il Cammello è arrivato già in Spagna dove in Pianura la colonnina di mercurio ha sfiorato i 45 gradi. Progressivamente, si espanderà anche in Italia a partire dalla Sardegna. Sin dalla prossima settimana, quella di Ferragosto, le temperature potrebbero alzarsi di 7/8 gradi almeno fino al 20 agosto. Ciò, però, non sarà vero in tutta Italia.

Come è accaduto anche nell’ultima settimana di luglio e nella prima di agosto, Nord e Sud sono state molto diverse dal punto di vista meteo.

Non è escluso, infatti, che anche a Ferragosto, nel Nord del paese, ci potranno essere scontri tra masse d’aria con temperature diverse che potranno portare grandine, venti e nubifragi. Proprio il 15 agosto i temporali potrebbero abbattersi sulle Alpi ma anche in Lombardia, Piemonte e Veneto. Per chi vive al Nord o si trova in quelle regioni per svago e vacanza sarà meglio che pensi ad un piano alternativo allo stare all’aperto, per non rovinarsi in Ferragosto. Diciamo che, comunque, il troppo caldo, quello che sta caratterizzando l’estate più calda dal punto di vista climatico, degli ultimi decenni, non è sempre un bene.

Caldo anomalo – nanopress.it

Ben diversa la situazione al Centro e al Sud del paese. Proprio in questa parte d’Italia, che risulterà spaccata completamente in due, il Cammello si esprimerà al meglio facendo raggiungere le temperature di 35 gradi, un po’ ovunque. Naturalmente, si tratta di proiezioni un po’ a lungo termine con un buon margine d’errore.