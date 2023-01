Revocato lo sciopero dei benzinai, oggi restano aperti in tutta Italia

By

Lo sciopero dei benzinai viene revocato e da oggi, 26 gennaio 2023, tornano ad essere aperti tutti i distributori su tutto il territorio italiano.

“Decisione persa per gli automobilisti, non per il governo” le dichiarazioni di Fegica e Gigisc/Anisa. Lo sciopero era iniziato lo scorso martedì, 24 gennaio 2023, a partire dalle ore 19 sulla rete ordinaria e poi dalle ore 22 invece dalle autostrade.

Interrotto lo sciopero dei benzinai, da oggi tornano operativi

È stato interrotto nella giornata odierna, 26 gennaio 2023, lo sciopero iniziato lo scorso 24 gennaio 2023, che coinvolgeva i benzinai su tutto il territorio italiano.

A renderlo noto sono stati Fegica e Gigisc/Anisa con una nota congiunta, che rimarcano la loro decisione a favore del benessere dei cittadini e non per il governo.

Lo sciopero aveva avuto inizio alle ore 19 sulla rete ordinaria del 24 gennaio 2023, mentre per la rete autostradale il via era stato dato a partire dalle 22 sempre nella giornata del 24 gennaio 2023.

Già nella giornata di martedì c’era stato un incontro con il Ministero che aveva visto la divisione dei sindacati sulla possibile durata dello sciopero, la Faib Confesercenti aveva infatti stabilito che avrebbe ridotto di un giorno la protesta.

La Fegica ha invece reso noto che dai primi dati riportati l’adesione allo sciopero è stata massiccia, infatti risulta che ben l’89% dei gestori ha preso parte su tutto il territorio nazionale, in alcune zone anche al 90%.

La Faib invece spera che le polemiche con il governo possano finire immediatamente ed inizi oggi stesso una nuova fase, queste le dichiarazioni di Giuseppe Sperduto, il presidente.

A questo punto il confronto si sposterà nella sede parlamentare, dove sono già previsti diversi incontri tra i gruppi parlamentari e i rappresentanti dei benzinai, per poter superare le criticità registrate da quest’ultimi.

Tutto nasce dall’approvazione del decreto trasparenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 14 gennaio 2023. Il decreto richiede maggiore trasparenza e l’obbligo per i gestori degli impianti di dover esporre il prezzo di vendita medio del carburante.

Oltre a questo, il decreto, prevede anche un rafforzamento delle sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi sopra citati, e sulle comunicazioni obbligatorie per legge da effettuare.

Le dichiarazioni delle parti

Roberto Di Vincenzo, presidente Fegica ha preso atto dei passi in avanti che il Governo Meloni ha fatto per andare incontro ai benzinai, ma non li ritiene sufficienti e si augura che nei prossimi incontri futuri sarà possibile raggiungere una perfetta intesa.

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ha più volte ribadito che il decreto trasparenza non vuole punire la categoria dei benzinai ma anzi andare a favore di quelli che lavorano nel giusto e onestamente, e che le norme e le sanzioni previste seppur più severe sono proprio per la loro tutela.

Tornano perciò operativi a partire da oggi i benzinai di tutta Italia, nella speranza che nei prossimi incontri governo e sindacati riusciranno a raggiungere l’intesa tanto desiderata.