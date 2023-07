Resta senza vita per mezz’ora, al risveglio scrive con carta e penna cosa ha visto

Ecco che vi sveliamo cosa è successo a questa donna che muore per 27 minuti. Al risveglio scrive tutto ciò che vuole, chiedendo subito carta e penna.

Vi raccontiamo finalmente la storia davvero incredibile di Tina Hines, di quando morì per 27 minuti e al suo risveglio la sua vita cambiò per sempre. Dalla sua storia ne è risultato anche un libro venduto davvero in tutto il mondo.

L’incredibile storia di Tina Hines

Non tutti conoscono la storia incredibile di Tina Hines, questa donna felicemente sposata con il marito Brian e con i suoi 4 splendidi figli. Un giorno, però, la vita di Tina Hines cambia per sempre. Sta per uscire con il marito e, mentre sta attraversando la porta d’ingresso, cade improvvisamente a terra.

Il marito la soccorre immediatamente e nota che la donna ha smesso di respirare. Proprio per questo, chiede alla figlia più grande di chiamare i soccorsi, mentre lui le pratica un massaggio cardiaco.

Non appena i soccorsi arrivano, la scena che si trovano davanti è davvero surreale. I figli sono disperati e anche il marito di Tina lo è, ma non si dà per vinto e continua a praticarle il massaggio cardiaco.

I soccorsi intervengono prontamente e trasportano il più rapidamente possibile la donna in ospedale. Lì, la donna viene intubata e riceve la defibrillazione per ben 6 volte. Con grandissima sorpresa per tutti, Tina si riprende.

Sono trascorsi ben 27 minuti, ma la donna inspiegabilmente si risveglia, il suo cuore riprende a battere normalmente. Ed è allora che si verifica l’impensabile.

Donna muore per 27 minuti e al risveglio scrive subito tutto

La donna muore per 27 minuti e al suo risveglio tutto ciò che vuole sono carta e penna. I medici e i familiari presenti le danno quanto la donna ha richiesto ed è allora che Tina Hines scrive qualcosa di inaspettato.

La donna cerca di scrivere “It’s real” cioè “È reale“. Ma a cosa si riferisce Tina? La sua storia sarebbe diventata un libro, oggi venduto in tutto il mondo e pubblicizzato nelle principali piattaforme.

Ecco che di seguito vi mostriamo una foto della splendida Tina, pubblicata da sua nipote, assieme al famoso messaggio che la donna scrisse quella terribile notte:

Ma a cosa si riferiva Tina con queste parole? Una volta sveglia, la donna rivela di aver trascorso quei 27 minuti in cui era morta assieme a Gesù e agli angeli. La donna rivela di essersi trovata al suo cospetto e di vedere tutto in modo chiaro.

Quelle immagini nella testa di Tina erano vivide e dai colori brillanti. Anche per questo, al suo risveglio, la donna non ha dubbi e non vuole far altro che raccontare tutto ai presenti. Tina non vuole affatto dimenticare quell’incredibile incontro e inizia a rivelare i dettagli di quanto le è accaduto a più persone possibili.

Oggi Tina Hines è una donna conosciuta in varie parti del mondo, che con la sua storia è riuscita a ispirare centinaia di persone che credono in Gesù e che in generale professano una religione.