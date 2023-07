Resta folgorato sui binari del treno, 14enne in gravi condizioni a Trieste

Un ragazzino di soli 14 anni è rimasto folgorato dai cavi elettrici sui binari del treno a Trieste. Il giovane si trova ora in gravi condizioni in ospedale. Pare stesse giocando con degli amici in prossimità della stazione.

Rimangono gravi, le condizioni del ragazzino di 14 anni che è rimasto folgorato dai cavi dell’alta tensione del treno in provincia di Trieste. L’adolescente stava giocando con degli amici in prossimità dei binari, quando è stato sbalzato a causa della corrente elettrica. Ora si trova ricoverato in ospedale, in gravi condizioni. Le forze dell’ordine stanno indagando per stabilire la dinamica di quanto successo.

Ragazzino 14enne folgorato dai cavi ferroviari a Trieste: è grave

Un adolescente di 14 anni è rimasto folgorato questa notte, intorno alle 3, dai cavi elettrici dei binari ferroviari a Opicina, nel Carso in provincia di Trieste. Il ragazzo stava giocando con dei suoi amici quando è stato sbalzato per due metri dopo aver toccato inavvertitamente dei cavi. Immediata la richiesta di soccorso al numero di emergenza, che ha fatto scattare l’intervento dei mezzi del 118 e quelli della polizia ferroviaria e di Stato.

Quando sono giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno richiesto e ottenuto, ovviamente, la sospensione del traffico ferroviario della zona, oltre all’isolamento della rete elettrica, per permettere non solo il soccorso della vittima, ma anche la messa in sicurezza della zona per poter procedere con i controlli e comprendere l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Da quanto ricostruito nelle prime fasi, pare che la folgorazione sia avvenuta nel momento in cui il 14enne è salito su un vagone-cisterna. Il gruppo di amici sarebbe giunto sul posto in bicicletta, e sarebbe rimasto in zona per diverso tempo. A spingere il ragazzo a salire nel vagone, un fatto inaspettato, ma che sta colpendo sempre più città in questi ultimi tempi.

I motivi dietro alla folgorazione del 14enne

Stando a quanto hanno raccontato i ragazzini che si trovavano sul posto con il 14enne, sarebbe stata un’invasione di cinghiali, ad aver spinto il ragazzino a salire sul vagone in sosta. Nell’intento di sfuggire al branco, il giovane avrebbe cercato riparo lì dentro, salvo poi essere sbalzato per circa 2 metri a causa del contatto con dei cavi elettrici scoperti, che lo hanno folgorato.

La vittima non sarebbe andata in arresto cardiaco, fortunatamente, ne avrebbe subito traumi particolarmente gravi, ma a causa dell’elettricità, ora si troverebbe con circa il 15% del suo corpo ustionato, con danni in particolare al volto e al collo. Resta da capire cosa ci facessero dei giovanissimi in prossimità della stazione ad un orario tanto tardo, e come mai non ci fossero misure di sicurezza per evitarne l’ingresso in stazione.

Sulla vicenda stanno ora investigando sia la polizia ferroviaria che quella di Stato, i quali stanno cercando di capire, anche grazie alle testimonianze dei compagni di gioco del ragazzo, cosa è effettivamente successo. Un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi e che per un miracolo, possiamo dire, non si è trasformato in tragedia.