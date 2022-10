Regina Elisabetta, trovata morta la guardia reale che ha portato la bara della Sovrana

Una tragedia nella tragedia: una guardia reale della British Army, giovanissima, è stata trovata morta in caserma. Un grave episodio che sta facendo discutere tutta la Gran Bretagna, a tre settimane dal funerale della Regina Elisabetta II.

Un mese fa, la Regina Elisabetta II ha lasciato questo mondo, dopo 70 anni di regno, un evento storico seppur doloroso che ha scosso tutte le popolazioni del mondo. I funerali della Regina sono stati solenni e le celebrazioni sono durate ben 10 giorni.

Tra le guardie reali che hanno trasportato il feretro ai funerali di Stato c’era anche Jack Burnell-Williams che, una settimana fa, è stato trovato morto nella caserma della British Army. Una tragedia che ancora non si spiega.

Chi è la guardia reale morta a 18 anni?

Il Regno Unito è ancora scosso dopo la morte della Regina Elisabetta II, la sovrana che dopo il suo Giubileo di Platino è venuta a mancare a 96 anni.

La fine di un’era, un’epoca storica che si chiude dando il benvenuto a un’altra monarchia, capitanata ora da Re Carlo III, il legittimo erede al trono.

Ma un’altra notizia scioccante ha pervaso la Gran Bretagna negli ultimi giorni: una giovanissima guardia reale della British Army è morta a soli 18 anni.

Si tratta di Jack Burnell-Williams, giovanissimo che ha partecipato anche ai funerali di Stato della Regina, trasportando insieme ad altri colleghi il feretro reale.

A trovarlo senza vita sono stati i suoi colleghi in caserma, quando il 28 settembre alle 15.48 hanno lanciato l’allarme, trovando il corpo del ragazzo. I soccorsi sono arrivati quasi subito, ma non c’era più nulla da fare: il soldato è morto per cause naturali.

La famiglia di Jack è sotto shock

Una storia davvero da brividi quella del giovane soldato Jack, che aveva appena iniziato la sua promettente carriera militare con la British Army.

Uno shock assoluto per la famiglia, che sicuramente non si aspettava di perdere il giovane Jack a quest’età.

Il giorno del funerale della Regina, i suoi familiari avevano pubblicato sui social con grande orgoglio il video in cui si vede il soldato che trasporta il feretro. Un onore per loro vedere il proprio figlio coinvolto in una celebrazione del genere, mai si sarebbero aspettati quello che sarebbe successo di lì a poco.

Infatti, solo dopo pochi giorni, purtroppo, la triste notizia li ha travolti, una scomparsa che di certo non era attesa così presto.

I genitori sono stati informati poche ore dopo la tragedia, così come la fidanzata del ragazzo, Molly Holmes, che ha salutato il suo amato sui social con un post molto commovente.

Anche la British Army ha ricordato il giovane Jack: la Household Cavalry, di cui faceva parte, ha reso omaggio al soldato con un post sui social media, descrivendolo come una persona premurosa e amichevole, compassionevole e molto gentile con tutti coloro che lo conoscevano.

Secondo i media inglesi, non ci sarebbero sospetti per la morte del giovane ragazzo che ha accompagnato la Regina durante l’ultimo saluto. È ovvio, però, che si tratti di qualcosa di sconvolgente e da brividi.