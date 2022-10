Regina Elisabetta, spunta la funesta profezia sulla terza guerra mondiale

La Regina Elisabetta II ha profetizzato la guerra terza mondiale quasi 40 anni fa in un discorso mai fatto. Ecco le parole della Sovrana.

L’8 settembre scorso tutto il mondo è rimasto scosso dalla morte della Regina Elisabetta II scomparsa dopo alcune ore in cui era stato annunciato a tutti i giornali delle sue condizioni di salute molto critiche.

Seppur la sua morte è arrivata in modo improvviso e le cause sono state dichiarate per vecchiaia, alcuni segnali dovevano essere colti dato che ultimamente non si faceva vedere più agli eventi pubblici come una volta e per via delle sue condizioni durante l’incontro con il primo ministro Liz Truss.

Regina Elisabetta II: il discorso profetico

In questa occasione infatti la Regina si era mostrata sempre con il suo sorriso smagliante ma appoggiata ad un bastone e sulle sue mani c’erano dei lividi che secondo alcuni tabloid inglesi erano segno di alcune trasfusioni e flebo fatte dalla donna per rimanere in forma e presentarsi ai suoi impegni.

La sua dipartita ha lasciato davvero tutti senza parole, in quanto si era sempre ironizzato della sua immortalità dato che per via della sua età e per aver regnato per ben 70 anni aveva visto il mondo cambiare vivendo anche eventi importanti per il mondo.

Per questo motivo la donna aveva anche profetizzato la terza guerra mondiale e l’aveva fatto in una lettera che avrebbe letto qualora sul Regno Unito fossero state lanciate testate nucleari.

Il discorso, seppur scritto quasi 40 anni, nel 1983 sembra essere attualissimo e per fortuna la donna non ha mai dovuto leggere la lettera che aveva scritto e che avrebbe letto ai suoi sudditi e al resto nel mondo.

La lettera della Regina

Nel discorso scritto quando l’allora Unione Sovietica faceva pensare che avrebbe avuto uno scontro con l’Occidente, la Regina Elisabetta II mette in guardia tutta la popolazione mondiale sugli effetti catastrofici che una guerra nucleare possa provocare.

“Ora la follia della guerra si sta nuovamente diffondendo nel mondo e il nostro coraggioso Paese deve nuovamente prepararsi a sopravvivere contro grandi pericoli. Non ho mai dimenticato il dolore e l’orgoglio che ho provato mentre io e mia sorella ci stringevamo intorno alla radio della nursery ascoltando le parole ispiratrici di mio padre in quel fatidico giorno del 1939. Nemmeno per un momento ho immaginato che un giorno questo solenne e terribile dovere sarebbe toccato a me”

Un discorso che sembra essere scritto adesso dovuto al conflitto tra Russia e Ucraina con la speranza che non sia proprio Re Carlo III suo successore a dover leggere alcune frasi del genere in un nuovo discorso date le tensioni tra il presidente Putin e Biden.

La Regina Elisabetta, nel discorso ha anche voluto rassicurare il popolo, specificando che nonostante tutto ci sono qualità e persone dotate di forza di volontà che riescono a far superare queste situazioni.

“Ma qualunque sia il terrore che ci attende, le qualità che hanno contribuito a mantenere intatta la nostra libertà già due volte in questo triste secolo saranno ancora una volta la nostra forza. Mentre ci sforziamo insieme di combattere il nuovo male, preghiamo per il nostro Paese e per gli uomini di buona volontà, ovunque essi si trovino. Che Dio vi benedica tutti“

Quando il discorso fu scritto, alla guida della presidenza degli Stati Uniti c’era Ronald Reagan mentre come presidente dell’URSS c’era Jurij Andropov e la Regina Elisabetta era già da molti anni sul trono del Regno Unito e il primo ministro era l’Iron Lady, Margareth Thatcher con la quale sembra non scorrere buon sangue sia per via di motivi politici che per via di essere due donne con due personalità molto forti che ancora oggi si ricordano con onore.