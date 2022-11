Regina Elisabetta, il bottino dei gioielli non spetta a Carlo: la regina ha lasciato tutto a lei

Credavate sul serio che tutta l’eredità dei gioielli della Regina Elisabetta andasse al figlio Re Carlo III? Vi siete sbagliati: ha preso tutto lei.

Pensavate veramente che Re Carlo III si sarebbe preso l’intera eredità della Regina Elisabetta? Questo è quello che vogliono vedere tutti quelli che non si intendono di Royal Family. La questione è molto più complicata, infatti all’interno dell’eredità lasciata dalla compianta Regina Elisabetta si nasconde anche un tesoro immenso fatto di gioielli regalati o comprati. Un bottino che è nelle mani di una sola donna, prescelta per essere la prossima Regina consorte indiscussa.

Cosa è cambiato dopo la morte della Regina Elisabetta?

Era l’8 settembre 2022 quando la Sovrana più longeva della storia ha lasciato questo mondo lasciando tutto in mano al figlio Re Carlo III. Una notizia che ha sconvolto tutti, perché questa donna ha saputo portare avanti una Nazione a testa alta senza mai dubitare o fare un passo indietro nelle sue decisioni. Inutile girarci intorno, sicuramente non ci sarà mai nessuno in grado di gestire storia, politica, attualità e scandali con lo stesso stile di Elisabeth.

Da quando è mancata tutto è cambiato all’interno della Royal Family, come se non ci fosse più quel perno che tiene fermi i vari pezzi del puzzle. Re Carlo III dopo tanti anni dietro le quinte ha potuto finalmente provare cosa vuol dire regnare, insieme a sua moglie la Regina Consorte Camilla Parker. La donna sembra aver preso questo compito sul serio, tanto che i media evidenziano di come il clima all’interno della famiglia sia nettamente cambiato.

Harry e Meghan hanno oramai preso il via e vivono a Los Angeles. I due sono corsi in Inghilterra a settembre per dare l’ultimo saluto alla Regina per poi tornarsene alla propria vita. La Corona trema per tutto quello che potrebbero tirare fuori dal cassetto, dall’autobiografia di Harry intitolata Spare sino al Podcast di Meghan che racconta moltissime vicende che riguardano il suo trascorso all’interno della famiglia reale.

Parlando in tema di eredità, quella della Sovrana è stata spartita come da suo volere. Ma un dettaglio non è sfuggito ai più attenti, infatti i gioielli sono stati destinati ad una sola persona: una delle sue preferite.

Gioielli della Regina Elisabetta: a chi sono stati dati?

In attesa dell’incoronazione ufficiale di Carlo III, si commentano le scelte della Regina in termini di eredità e non sono. I suoi gioielli, tra regali e acquisti personale, ammontano a circa cento pezzi di altissimo valore.

Secondo quanto ci raccontano i media inglesi, si arriverebbe ad un totale di 23 mila pietre preziose, alcune delle quali custodite sin dal 1600 all’interno della Torre di Londra o dentro il Caveau di Buckingham Palace.

Tutto questo non è andato nella mani di Re Carlo III e tanto meno a sua moglie, Camilla Parker. Il testamento ha voluto solo Kate Middleton – moglie del Principe William – come unica e sola erede di tutta questa fortuna.

La futura Regina Consorte ha già potuto indossare parte del suo bottino, come la collana di perle e gli orecchini, oltre che le spille tanto amate dalla sovrana. Insomma, in vita Elisabetta aveva già capito chi sarebbe stata la sua erede? Sicuramente. C’è da dire che anche Carlo III ha una adorazione per la nuora, così come il popolo inglese. Le altre donne sono rimaste a semi bocca asciutta, ma non a mani vuote di sicuro.