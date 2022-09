By

L’8 settembre la Regina Elisabetta II d’Inghilterra, che ha regnato per ben 70 anni, si è spenta a 96 anni. Il suo feretro sta facendo un viaggio da Balmoral a Londra, ma ora è arrivato a Edimburgo, dove i suoi sudditi potranno salutarla.

Durerà giorni la commemorazione per la Regina Elisabetta II, morta l’8 settembre 2022 e i cui funerali avverranno, probabilmente, il 19 settembre.

La Regina si è spenta a Balmoral, nella sua amata residenza di campagna, ma ora il suo copro dovrà arrivare a Londra per i funerali ufficiali. Prima, però, il feretro è arrivato a Edimburgo, capitale della Scozia, dove i suoi sudditi sono pronti a salutarla.

Addio Regina Elisabetta II: il feretro a Edimburgo

La Scozia è pronta a salutare per l’ultima la sua sovrana da 70 anni, la Regina Elisabetta II, scomparsa la settimana scorsa a 96 anni.

Dalla sua amata residenza di Balmoral, dove si è spenta pacificamente e nell’ambiente che più preferiva nella sua intera vita, la Regina è arrivata a Edimburgo: il corpo della sovrana nel suo feretro ha raggiunto, infatti, il Palazzo di Holyroodhouse.

Qui era in attesa una grande folla di cittadini, che hanno accompagnato il carro con un lungo silenzioso applauso, per omaggiare la sovrana che per secoli ha regnato anche sul loro Paese.

Nei giorni scorsi, prima dell’arrivo del feretro, sono stati numerosi gli omaggi floreali che le persone hanno posto fuori dai cancelli di Holyroodhouse.

Oggi, la bara verrà portata alla Cattedrale di St Giles a Edimburgo, dove rimarrà prima del trasporto ufficiale verso Londra.

L’ultimo viaggio della Regina, infatti, continuerà mercoledì, quando la regale bara verrà trasportata in aereo a Buckingham Palace, per poi passare alla Houses of Parliament di Londra.

Qui rimarrà fino allo svolgimenti dei funerali ufficiali, che si terranno nell’Abbazia di Westminster.

Re Carlo III proclamato sovrano di Scozia, Irlanda e Galles

Come ben sappiamo, il Principe Carlo subito dopo la morte della madre, la Regina Elisabetta II, è stato proclamato Re Carlo III, suo successore.

Questi sono giorni cruciali per il nuovo Re, che dovrà prendere il posto di una Regina che i sudditi hanno imparato ad amare e rispettare per ben 70 anni.

Oggi, Re Carlo III arriverà ad Edimburgo insieme alla Regina Consorte Camilla, dove seguirà il corteo del feretro di Elisabetta II, nella processione tra il palazzo di Holyrood e la Cattedrale di St Giles.

Poi, sempre nella capitale scozzese, si svolgerà una cerimonia di passaggio con la proclamazione di Re Carlo III: si terrà la famosa “Cerimonia delle chiavi”, in cui verranno consegnate le chiavi della città di Edimburgo al nuovo Re.

Dopo la Scozia, altre due tappe obbligatorie per il nuovo sovrano saranno l’Irlanda del Nord e il Galles, nazioni del suo regno che stanno preparando cerimonie ufficiali per il suo insediamento e che stanno attendendo di rendergli omaggio.