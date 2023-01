Regina Elisabetta, assegnata l’eredità: ecco chi se la intasca | 3 milioni tutti suoi

By

Regina Elisabetta, spunta fuori il testamento: assegnata la sua eredità. Ecco chi si intasca ben 3 milioni. Che fortuna!

La mamma di Carlo III continua a far parlare di sé. Spuntano fuori i dettagli sulla sua eredità. Ecco a chi vanno tre milioni. Incredibile.

Regina Elisabetta, la morte di una sovrana che segna la fine di un’epoca storica

Il mondo non dimenticherà mai una data importante: 8 settembre 2022, giorno in cui è venuta a mancare la sovrana dei cuori. La Regina Elisabetta ci ha lasciati in una fredda e piovosa giornata autunnale, a 96 anni, senza avere sofferto a quanto pare.

La mamma di Re Carlo si è spenta serenamente circondata dall’affetto dei suoi figli, il suo tesoro più prezioso. Sono passati ormai tanti mesi da quando Queen Elizabeth è passata a miglior vita e tante cose sono cambiate per la monarchia inglese.

Carlo, per esempio, è salito al trono e a maggio 2023 verrà incoronato ufficialmente reggente d’Inghilterra insieme a sua moglie Camilla. William e Kate sono diventati nuovi principi del Galles ed Harry e Meghan continuano invece a dare scalpore oltreoceano.

Insomma, sanno sempre come tenersi impegnati i Royals più chiacchierati del mondo. La morte della Regina Elisabetta ha rappresentato un dolore per tanti. Con la sua dipartita si apre inevitabilmente una questione spinosa, quella del testamento. Viene fuori un’indiscrezione che lascia tutti di sasso: sapete chi si è intascato ben tre milioni?

L’eredità della sovrana: chi si è intascato 3 milioni

La morte della Regina Elisabetta verrà ricordata come uno degli eventi più tristi della storia mondiale. Con la sua dipartita si apre una questione spinosa, quella del testamento. Queen Elizabeth è stata una delle donne più ricche del mondo.

Il suo patrimonio, stimato addirittura in 90 milioni di sterline, è tra i più alti mai registrati. Ma come si fa a ritrovarsi con tutti questi soldi? Buona parte delle ricchezza della Regina Elisabetta proveniva dal Crown estate.

Proprietà, cavalli purosangue, palazzi, scuderie, automobili di lusso, vestiti e gioielli: tanti i beni posseduti della Regina Elisabetta che valgono milioni e milioni di sterline.

Eppure, proprio dall’Inghilterra arriva uno scoop che lascia senza parole: tre milioni del suo patrimonio totale sono stati destinati proprio a loro. Stiamo parlando di Kate e Camilla.

La principessa del Galles e la nuova Regina consorte hanno da sempre avuto un ruolo importante a corte, rispettivamente come duchessa di Cambridge e duchessa di Cornovaglia.

Oggi Kate si ritrova ad essere principessa del Galles mentre Camilla la regina del Regno Unito. Tra le due primedonne di palazzo Reale sono stati divisi alcuni dei gioielli preziosissimi appartenuti in vita alla Regina Elisabetta. Ma non è tutto.

Il curioso lascito testamentario della Queen

Ci sono altri beni che valgono tantissimi soldi e che oggi sono di proprietà delle due reali: stiamo parlando dei vestiti di Queen Elizabeth che valgono ben 3 milioni di sterline! Angela Kelly, guardarobiera di Queen Elizabeth, che per anni ha lavorato al servizio della sovrana, era l’unica a poter selezionare, toccare e presentare alla Queen i vestiti da indossare in ogni occasione, pubblica o privata.

Aveva centinaia e centinaia di completi e abiti colorati dalle tinte neutre, accese o tenui, la Regina, che ha investito molto sui suoi outfit. L’ex maggiordomo della sovrana, Paul Barrell, ha raccontato che un’intero piano di Buckingham Palace era occupato solo dai vestiti di Queen Elizabeth.

Non indossava mai lo stesso abito più di due volte, la Regina, che una volta fatta pulizia nella sua “cabina” armadio, donava gli abiti in disuso ai suoi dipendenti con una clausola particolare, quella di non rivelare a nessuno che quei vestiti appartenevano alla regina d’Inghilterra.

Ebbene, tutti i completi della famosa monarca, costosi, di marca e dalle tinte e dai motivi particolari, oggi appartengono a Kate e Camilla che si ritrovano ora anche una ricca eredità vestiaria oltre che monetaria.