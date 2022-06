By

La terza stagione della serie Netflix “Bridgerton” riserva ampie sorprese al pubblico. Ritorna sullo schermo l’attore britannico Regé-Jean Page.

L’attore trentaquattrenne Regé-Jean Page ritorna sugli schermi nei panni dell’oramai amatissimo Duca di Hastings, Simon Basse, uno dei personaggi principali della prima stagione di “Bridgerton“, che gli ha fatto guadagnare un posto tra le stelle dello spettacolo.

Nonostante avesse dichiarato esplicitamente di volersi dedicare ad altro per non essere ricordato solamente con il volto di quel personaggio, pare che invece alla fine sia giunto a un accordo con i produttori della sitcom per apparire nella terza stagione, con la gioia dei fan dell’attore.

Cosa ci riserva la terza stagione di Bridgerton

Per l’uscita del terzo capitolo della serie si dovrà aspettare ancora un po’, ma per ora sappiamo per certo alcune cose riguardo quello che accadrà. E’ stato annunciato un cambio di trama, che si concentrerà quasi totalmente sulla storia di Penelope Featherington, alias Lady Whistledown.

Di conseguenza, il ritorno di Regé-Jean, potrà essere l’elemento vincente per scatenare un vero e proprio entusiasmo da parte dei fan accaniti della serie, che avevano sperato fino ad oggi a un ritorno dell’attore nello show sin dalla prima stagione.

Nel frattempo uno dei creatori principali di Bridgerton, Chris Van Dusen, si è ritirato dalla produzione a causa di un intervento, ricordando però con affetto il cast con una breve intervista a RadioTimes:

“Bridgerton avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e penso di aver fatto quello che mi ero prefissato di fare. IL fatto che questo show sia diventato la più grande serie in

lingua inglese di Netflix è qualcosa di cui

sono incredibilmente orgoglioso.”

La carriera di Regé-Jean

Il suo personaggio è rimasto sempre presente nei dialoghi della serie, ma senza mai apparire nelle 10 puntate della seconda stagione. A quanto pare l’attore è impegnato nella produzione del suo ultimo film The Grey Man, dei fratelli Russo, dove recita accanto a Ryan Gosling, Chris Evans e Ana De Armas.

In passato il giovane britannico ha fatto piccole apparizioni in film importanti come Harry Potter, Macchine Mortali, Sylvie’s Love e Survivor, ma senza riuscire mai a spaccare totalmente gli schermi.

Adesso invece, Page è presente anche nella attuale lista dei successori di Daniel Craig nella famosa saga di James Bond (007) anche se al momento sembrerebbe non essere il favorito tra questi.