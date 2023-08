By

Recuperato il corpo del ragazzo 20enne scomparso nel tardo pomeriggio di venerdì nel Lago Morto a Vittorio Veneto. Il cadavere del ragazzo è stato trovato grazie all’impiego del sottomarino Rov.

Il giovane era originario di Mestre. Le ricerche del ragazzo sono partite da venerdì 18 agosto, subito dopo la denuncia della scomparsa. A quel punto, i soccorsi si sono messi a lavoro giorno e notte.

Fino ad oggi, in cui il corpo del giovane è stato ritrovato a circa 40 metri di profondità.

Recuperato il corpo del 20enne annegato nel Lago Morto

Alle ore 20:20 di oggi, lunedì 21 agosto, è stato recuperato il corpo di Andrei Boicenco, 20enne originario di Mestre, scomparso lo scorso venerdì 18 agosto.

I soccorsi hanno dato il via alle ricerche fin da subito, le quali non si sono mai interrotte. Solo oggi, grazie all’impiego del sottomarino Rov, il corpo del giovane è stato recuperato dal fondo del fiume, a circa 40 metri di profondità.

Il ragazzo si trovava sul materassino al momento dell’annegamento. Nell’intento di raggiungere i suoi amici ha mollato la presa, tentando poi più volte di riemergere, senza alcun risultato.

Anche una sua amica di infanzia ha provato a tuffarsi per raggiungere il ragazzo, non riuscendoci. Tutti gli amici hanno poi affermato che il 20enne si trovava troppo lontano dalla riva per poterlo raggiungere.

Diversi testimoni, inoltre, hanno affermato di aver visto il giovane bene dell’alcol sul materassino.

“Sono arrabbiato e non riesco a non dare la colpa a chi era con lui. Avevo detto che non dovevano bere, che era pericoloso”.

Ha affermato Sasha, l’amico del cuore di Andrei, aggiungendo che il posto dovrebbe chiudere a causa della profondità e della pericolosità delle acque.

Un’altra ragazz morta all’interno del Lago di Garda