Re Carlo, quel dolcissimo dettaglio per onorare Lady Diana l’hanno notato tutti

Re Carlo III sorprendente. Il dolcissimo dettaglio per onorare la memoria di Lady Diana non è passato inosservato: il sovrano ha davvero un cuore d’oro.

Il nuovo sovrano d’Inghilterra, Carlo III, ha fatto un gesto che ha lasciato il mondo a bocca aperta. In ricordo di Lady Diana ha deciso di agire così. Che colpo al cuore!

Re Carlo III, sovrano dal cuore d’oro

L’8 settembre 2022, Carlo è salito al trono acquisendo il titolo, che gli spetta di diritto, di Re d’Inghilterra. Con la morte della Regina Elisabetta, è lui il successore diretto. La proclamazione è avvenuta nel momento stesso in cui la monarca ha lasciato la vita terrena ma l’ufficializzazione della sua carica regale ci sarà solo con una cerimonia, attesissima, che è quella dell’incoronazione.

Secondo le notizie che trapelano in queste ore, l’evento dovrebbe tenersi il 6 maggio 2023 e tutto il mondo non vede l’ora di assistere a questa cerimonia che sarà trasmessa in mondovisione e che sancirà definitivamente la salita al potere di King Charles III.

Sebbene sia sposato da tanti anni con Camilla Parker, sembra che il l’ex principe del Galles non abbia mai dimenticato in realtà la donna con la quale ha condiviso buona parte della sua vita, Lady Diana. Sapete che gesto dolcissimo ha fatto Carlo per onorare la sua memoria? Nessuno può ancora crederci.

Il gesto bellissimo del sovrano per onorare la memoria di Lady Diana

Carlo e Lady Diana sono stati marito e moglie per diversi anni, fino a quando poi la relazione extraconiugale di lui con Camilla Parker ha mandato tutto in malora. La principessa del Galles ha sofferto per colpa di Carlo e anche la separazione è stata per lei dolorosa.

Purtroppo, il 31 agosto 1997 la Spencer è morta in un incidente d’auto. Era in compagnia, in quella tragica notte, del suo nuovo compagno, l’egiziano Dodi Al Fayed e Henri Paul, l’autista che ha perso il controllo dell’auto. Non c’è stato nulla da fare per nessuno dei tre.

Tanto tempo è passato da quando il mondo ha dovuto dire addio alla principessa del Galles che nonostante tutto, resta ancora però la sovrana di cuori. Carlo si è rifatto una vita. Oggi è il Re d’Inghilterra e il marito di Camilla Parker, nuova Regina Consorte del Regno Unito.

Anche se Diana è un capitolo chiuso, non è però dimenticata. Il gesto del nuovo sovrano d’Inghilterra per onorare la memoria della Spencer ha lasciato tutti senza parole. Che cosa ha fatto il monarca?

Come sappiamo bene tutti, il prossimo maggio 2023 ci sarà l’incoronazione di Carlo che diventerà ufficialmente Re di Inghilterra. L’evento sarà organizzato nei minimi dettagli e ad essere protagonisti della scena anche i fiori.

Bloom & Wild, esperti nel settore della floricoltura, hanno affermato che durante la cerimonia di incoronazione, Re Carlo sarà circondato da tanti mazzolini di Lily of the Valley che in italiano si possono tradurre come i mughetti.

Questo fiore che cresce in Inghilterra, era il preferito di Lady Diana tanto che la principessa lo scese anche per il suo bouquet di nozze. Diciamo pure che il Lily of the Valley è sempre stato apprezzato nella casa reale dalle donne della Royal Family.

Anche, per esempio, la Regina Elisabetta lo aveva all’interno del suo bouquet quando convolò a nozze con il duca Filippo di Edimburgo, così come durante la sua cerimonia di incoronazione nel 1953.

Persino sua madre, Elisabetta I, moglie di Re Giorgio, selezionò personalmente il mughetto da inserire nel suo mazzo di fiori nuziale. La storia si ripete anche in epoca moderna. Nel 2011, quando Kate Middleton diventa la moglie del principe William, anche per lei è arrivato un bouquet con il mughetto.

Carlo ha voluto dunque scegliere questo fiore che nasce proprio in primavera (pura casualità?) per omaggiare tutte le donne più importanti della sua vita.