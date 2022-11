Re Carlo, la decisione è definitiva: gli ha tolto ogni incarico

Re Carlo III all’interno della monarchia britannica ha deciso di fare alcune modifiche. Ci sono già tantissimi cambiamenti che hanno scatenato diverse polemiche tra i sudditi, ora a fra tremare la Corona è un’altra sua decisione: scopriamo cosa è accaduto.

La morte della Regina Elisabetta II ha provocato diversi cambiamenti all’interno della dinastica britannica che sono andati a discapito di due persone in particolare. Nel dettaglio, suo figlio Carlo, attuale Re, è intervenuto e ha tolto alcuni titoli a diversi membri della famiglia reale inglese. La decisione è definitiva: scopriamo cosa è accaduto, da non credere.

Re Carlo gli ha tolto i titoli reali

Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, la famiglia reale ha dovuto affrontare diverse modifiche. Questo perché Carlo ha voluto snellire la corte eliminando alcuni titoli di “Sua altezza reale”. Ma non per tutti è andata così male, infatti, Kate e William adesso sono duca e duchessa di Cornovaglia e Cambridge. Anche ai due figli di suo nipote più grande, Charlotte e Louis di Cambridge, hanno acquisito dei titoli, anche se per la legge non ne avevano diritto.

Ma perché sono così importanti questi titoli? Il motivo è molto semplice, possono sfruttare i fondi pubblici e possono avere la protezione della polizia, finanziata dalle tasse inglesi. Poco fa, Re Carlo ha confermato la sua decisione, ovvero, quella di togliere l’incarico a ben due membri della famiglia reale: scopriamo di più.

La decisione definitiva di Re Carlo

Re Carlo ha confermato la sua scelta, suo figlio Harry e suo fratello Andrea non sono più reali. Quest’ultimo è stato coinvolto in uno scandalo di abusi sessuali e il primo si è trasferito negli Stati Uniti. Ci sono ancora tantissime tensioni, ma non è finita qui. Anche i figli degli ex Sussex (Harry e Meghan) non hanno avranno nessun titolo reale.

Secondo una legge del 1917 di Giorgio V, “figlia di un figlio di un sovrano”, i due piccoli nipoti di Re Carlo, Archie Mountbatten-Windsor eLilibet Mountbatten-Windsor dovrebbero essere Royal Highness (Sua Altezza Reale), ma non c’è stato nulla da fare.

Il monarca ha preso una decisione che confermerebbe la scelta di togliere i titoli ad Andrea e Harry. Ha così nominato i suoi fratelli la principessa Anna e il principe Edoardo, Consiglieri di Stato. Il loro compito sarà sostituirlo o prendere le sue funzioni istituzionali in caso di necessità.

Si vocifera che questa drammatica decisione non sia stata affatto ben accolta da Meghan e Harry. La tensione è alle stelle e darci la conferma ce l’abbiamo avuta in occasione del 74esimo compleanno di Re Carlo. La coppia reale non ha pubblicato nessun messaggio di auguri, malgrado loro siano molto attivi sui social.

I sudditi e anche gli esperti, lo hanno percepito come un grande torto, nei confronti del padre di Harry. Ma questo è solo l’inizio, in tanti stanno aspettando l’uscita di “Spare – Il minore”, la biografia del principe Harry. Sarà disponibile il 10 gennaio 2022 in tutte le librerie.