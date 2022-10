Re Carlo III stravolge tutto, la Regina darebbe di matto se lo sapesse: cosa ha fatto

By

Re Carlo III stravolge tutto e la madre Sovrana solo lo sapesse non ne sarebbe entusiasta. Che cosa ha fatto il nuovo Sovrano?



Re Carlo rompe le tradizioni e viola il protocollo reale. Ha compiuto un passo falso, il nuovo sovrano d’Inghilterra, attirando l’attenzione di tutto il mondo.

Re Carlo III, sovrano sopra le righe

L’8 settembre 2022 con la morte della Regina Elisabetta si è chiusa l’era Elisabetta ed è iniziata una nuova, quella di Carlo III che è salito al trono come sovrano della Nazione inglese.

Il 6 maggio prossimo ci sarà la cerimonia dell’incoronazione che sancirà definitivamente la presa di potere da parte del primogenito di Queen Elizabeth e del compianto duca, il principe di Edimburgo, Filippo.

Purtroppo, la salita al potere di Carlo è coincisa con un evento drammatico, la dipartita della sovrana più amata del mondo. A 73 anni, Charles diventa reggente della sua Nazione. La monarchia inglese ha acclamato il nuovo monarca con gioia, pur criticando alcune sue mosse che non sono piaciute al Regno Unito.

Avete visto per esempio che cosa ha combinato solo qualche ora fa? Il Re ha infranto il protocollo reale violando le regole che fino a tre mesi fa la Regina Elisabetta aveva rigorosamente rispettato.

Che cosa direbbe sua madre se oggi fosse in vita? Sicuramente sarebbe furiosa con lui. Scopriamo perché il nuovo sovrano d’Inghilterra è al centro delle polemiche e perché sta attirando l’attenzione di tutto il mondo.

Il nuovo sovrano viola il protocollo

Re Carlo sovrano innovativo o ribelle? Ancora non lo possiamo dire. Il suo mandato da reggente del Regno Unito è iniziato solo da qualche settimana. Sicuramente possiamo però affermare che il figlio prediletto della Regina Elisabetta sta facendo parlare tutto il mondo di sé.

Avete visto che cosa ha combinato qualche ora fa? Ha violato le regole del protocollo reale, cosa questa che avrebbe fatto sicuramente infuriare la Regina Elisabetta se fosse stata ancora in vita. Scopriamo che cosa ha combinato il nuovo monarca.

Come sappiamo, solo qualche giorno fa, Liz Truss ha annunciato le sue dimensioni. L’ex leader del partito conservatore si è detta incapace di portare a termine il progetto politico per il quale aveva ricevuto la fiducia dei rappresentanti delle camere governative. Al suo posto oggi ritroviamo l’indiano Rishi Sunak.

Come prevede la tradizione, il sovrano Carlo III ha ricevuto, in quanto rappresentante della Corona inglese, il nuovo alleato della casa reale per il tradizionale passaggio del testimone.

Sappiamo tutti che Carlo e Camilla attualmente vivono a Clarence House, l’abitazione che un tempo fu della Regina Elisabetta I, madre di Elisabetta II e che è passata poi agli attuali sovrani d’Inghilterra.

Queen Elizabeth, durante la sua lunga vita, ha sempre vissuto invece a Buckingham Palace. Solo nell’ultimo anno aveva deciso di lasciare la dimora reale ufficiale per trasferirsi a Windsor Castle, più comodo per lei e poi, qualche mese prima di morire, a Balmoral in Scozia.

Proprio nel castello scozzese, ha ricevuto la Regina Elisabetta, l’ultimo ministro della sua vita, due giorni dopo sarebbe poi spirata. Carlo ha violato le tradizioni che fino a qualche anno fa erano state rigorosamente rispettate dalla monarca. In quale modo?

Innanzitutto Carlo ha deciso di ricevere il nuovo primo ministro, sì a Buckingham Palace ma in una stanza diversa da quella che ha utilizzato sempre la Regina Elisabetta.

La ex sovrana ha sempre ricevuto i primi ministri che si addentravano a ricoprire il loro incarico ufficialmente, nella famosa “Blue room”, “La stanza blu” che si trova in un’ala del palazzo di Buckingham.

Il Re Carlo ha deciso invece di utilizzare “La stanza 1844” (Room 1844). Sapete perché ha questo nome particolare tale sala interna a Buckingham Palace? Perché nel 1844, proprio qui fu ricevuto lo zar di Russia, Nicola I, il cui ritratto ancora oggi è appeso alle pareti.

Ogni camera di Buckingham Palace ha un significato importante. C’è per esempio, anche la “Room 1855”, così soprannominata perché in essa fu ricevuto Napoleone III. Dunque, già decidendo di ricevere il nuovo primo ministro in una stanza diversa rispetto a quella utilizzata dalla madre, Carlo si è reso protagonista di una rottura rispetto alla tradizione.

Altra differenza. Il nuovo Re si è intrattenuto con il nuovo primo ministro inglese più tempo rispetto a quanto facesse la sovrana. La Regina Elisabetta era solita concedere il suo tempo ai nuovi premier solo per 15 minuti, Carlo invece a quanto pare, si è intrattenuto con Sunak per ben 30 minuti.

È evidente come il Re abbia già apportato delle innovazioni nel suo Regno e siamo sicuri che ce ne saranno sicuramente altre.