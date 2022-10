Re Carlo III spietato, altro che un cuore e una capanna: separazione definitiva

By

Re Carlo III sovrano senza cuore. Altro che amore e famiglia, arriva la separazione definitiva nella Royal Family.

Nuovo colpo di scena, davvero incredibile, nella casa reale inglese. Il nuovo sovrano, Carlo III, si mostra spietato. Ormai è finita, arriva la separazione che nessuno si aspettava.

Re Carlo III, il comportamento del nuovo monarca fa parlare e sparlare il mondo

Da pochissimi giorni, l’ex principe del Galles è salito al trono con il titolo di Re d’Inghilterra. Carlo III, questo il suo nuovo nome, è successore di diritto della Regina Elisabetta, la monarca più longeva e amata nella storia del mondo.

Quasi un mese è passato da quando Queen Elizabeth II è spirata ma il lutto non è stato ancora metabolizzato né superato da nessuno. Incredibile la sua scomparsa, inaccettabile la sua dipartita per i sudditi di ogni nazione ma soprattutto per la sua famiglia.

Carlo si è trovato a salire sul trono inglese con il cuore spezzato. La sua ascesa al potere è coincisa inevitabilmente con la morte della sua adorata madre. Che sovrano sarà Carlo? È ancora presto per dirlo, tuttavia, il suo comportamento da nuovo reggente ha fatto in taluni casi, ultimamente, già parlare tutto il mondo.

Proprio dalla sua corte arriva una notizia che ha sconvolto tutti. La separazione tra di loro era inevitabile: Carlo dal cuore freddo. Addio per sempre al duo più famoso del mondo.

Il nuovo sovrano dal cuore di ghiaccio crea scalpore

Carlo III si mostra senza cuore, spietato. Queste le considerazioni di alcuni sudditi inglesi che si possono leggere sui vari social network. Che cosa ha combinato di così grave il monarca da far rimanere senza parole il mondo intero? Ha deciso che il principe Andrea, suo fratello, non dovrà avere più nulla a che fare con la Royal Family.

Sappiamo tutti che l’ex Principe Carlo ha tre fratelli: Edward, Andrea e Anna. Mentre la principessa Anna e il principe Edward, in tutti questi anni, sono rimasti nell’ombra di Carlo e di Elisabetta facendo però del bene alla monarchia (per tale ragione vengono oggi considerati tra reali più apprezzati della Royal Family), il principe Andrea ha dato tanto da parlare ma solo in maniera negativa.

Dovete sapere che il duca di York, il papà delle principesse Eugenia e Beatrice, è stato coinvolto in uno scandalo disgustoso, quello delle molestie sessuali, insieme a Jeffrey Epstein.

Il suo comportamento ignobile, che ha gettato vergogna sulla famiglia reale e sul casato dei Windsor, gli è costato l’esclusione dai compiti e dai doveri reali. Nel 2019, sua madre, la Regina Elisabetta, si è ritrovata costretta a estrometterlo da incombenze regali, decretando la sua dimissione anche dal corpo militare britannico.

Con la morte della Regina Elisabetta, il duca di York sperava di entrare nelle grazie del nuovo sovrano Carlo III e di rientrare dunque ufficialmente a far parte della famiglia reale inglese. Ma così non è stato.

Carlo ha deciso che Andrea deve rimanere fuori dalla sua famiglia e soprattutto evitare di mettere nuovamente in imbarazzo la casa reale. Se qualcuno ha definito Carlo un monarca dal cuore di ghiaccio perché alla fine Andrea è sempre suo fratello, tantissimi altri si sono schierati dalla parte del sovrano. La pecora nera della famiglia non può e non deve, questa volta, umiliare di nuovo il casato dei Windsor.