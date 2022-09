Re Carlo III, ora vuole il test del DNA: il figlio potrebbe non essere suo

By

Anni di scandali hanno aleggiato su Buckingham Palace e sulla Royal Family inglese, ma uno di questi continua ancora oggi ad essere vivo nel gossip dei tabloid britannici. Il Re Carlo III avrebbe deciso, ora è il momento per la decisione finale.

La Regina Elisabetta II nel mese di settembre ha lasciato la sua famiglia e i suoi sudditi, dopo 70 anni di regno, e dopo di lei continuano gli scandali a corte, o almeno così vociferano i tabloid britannici.

Sulla famiglia reale inglese si è detto davvero di tutto, a causa di scandali e situazioni scomode che si sono succedute nel tempo. Ma una in particolare non fa dormire sonni tranquilli al nuovo Re Carlo III. Ecco cosa sta succedendo a Buckingham Palace.

Re Carlo III potrebbe convocare il principe Harry

Re Carlo III è da poco succeduto alla sua compianta madre, la Regina Elisabetta II, che ha regnato per ben 70 anni in Gran Bretagna. Ora, tutti gli occhi sono puntati su di lui e sul suo lavoro come nuovo sovrano, in continuo paragone con sua mamma.

Ma oltre alle questioni puramente governative e reali, Carlo ha anche altro per la testa, come dice il tabloid inglese Star in questi giorni, che mette voce su una decisione importante che il sovrano ha deciso di prendere.

A quanto pare, come riporta la rivista, il Re sta valutando la possibilità di incontrare i suoi figli William e Harry, per parlare della vera identità del padre del secondogenito.

Ebbene sì, per anni si è parlato del fatto che Harry potesse non essere figlio di Carlo, ma di Diana e James Hewitt, ex scudiero della Regina.

Infatti, come riporta la rivista Star, Hewitt avrebbe avuto una relazione con Diana prima del 1985, quando Harry aveva un anno. Lo scudiero ha sempre affermato che era quella la data in cui cominciò a vedersi con Diana, mentre Nicholas David, autore reale, mette questo in discussione.

Una nota, quindi, che Re Carlo avrebbe preso in considerazione dopo anni e avrebbe deciso di prendere provvedimenti.

La decisione di Re Carlo sta per arrivare?

Secondo quanto riportato, Re Carlo III avrebbe dato quindi credito a questa testimonianza e ora per lui tutto potrebbe cambiare.

Infatti, sembra che voglia convocare con urgenza i due figli Harry e William per chiarire la questione, addirittura facendo un test del DNA a Harry.

Se l’esito dovesse essere negativo nei suoi confronti, Carlo potrebbe non solo diseredare il secondogenito, ma anche i nipoti Archie, 3 anni, e Lilibet, 15 mesi, figli di Harry e di Meghan Markle.

Una fonte vicina alla rivista Star afferma:

“La famiglia reale deve essere sicura al 100% che sia un figlio legittimo e che i suoi genitori siano davvero Carlo e Diana”.

Come andrà a finire questa storia? Sarà vero che Re Carlo III ha intenzione di chiarire la faccenda una volta per tutte?

Per ora si tratta solo di rumors arrivati alla rivista inglese, ma chissà, probabile che con il nuovo importante incarico che deve portare avanti, Carlo abbia deciso di risolvere tutti i drammi della sua famiglia prima possibile.