Re Carlo III, obbligati a fare le valigie: chi è rimasto fuori dal regno

Re Carlo III li obbliga a fare le valigie: proprio loro fatti fuori dalla famiglia reale e cacciati dal Regno. Chi è stato costretto a dire addio alla casa dei Windsor?

Fulmini e saette si abbattono su Buckingham Palace. La nuova decisione di Carlo III sconvolge il mondo: loro obbligati a fare i bagagli e a lasciare il regno.

Re Carlo III lascia il mondo a bocca aperta

Con la morte della Regina Elisabetta avvenuta l’8 settembre 2022, Carlo è salito al trono con il titolo di monarca del Regno Unito. Anche se ufficiosamente già Charles III è re d’Inghilterra, il suo ruolo in qualità di reggente della nazione britannica, verrà ufficializzato solo con la cerimonia dell’incoronazione del 6 maggio 2023.

Insieme a lui, anche Camilla Parker, sua consorte, ha fatto uno “scatto di carriera” assumendo il titolo di Regina consorte che presto potrebbe semplicemente diventare quello di Queen.

Carlo, da quando è salito al trono, si è ritrovato già a dover fare delle scelte talvolta reputate crudeli e insensibili dai sudditi inglesi. L’ultimo gesto che ha fatto ha lasciato il mondo senza parole. Il sovrano ha deciso che loro devono fare le valigie e lasciare la casa reale. Ecco chi sono i destinatari di questo provvedimento così inaspettato.

Loro fuori dal Regno: i due reali costretti a fare le valigie

Continuano le acredini tra Re Carlo ed alcuni componenti della casa reale. L’ultima decisione presa dal sovrano è davvero impopolare e ha lasciato il mondo a bocca aperta. Il monarca ha deciso che saranno fatti fuori dal regno suo figlio Harry e il fratello Andrea, duca di York. Ma vediamo nei dettagli che cosa è successo e come si è arrivati a questa decisione.

Il 14 novembre, il nuovo sovrano d’Inghilterra ha compiuto 74 anni e proprio nel giorno del suo genetliaco ha comunicato al parlamento una decisione importante o meglio ha avanzato una richiesta che con molta probabilità sarà accettata.

Il marito di Camilla Parker ha inviato una missiva alla camera dei lord chiedendo di inserire tra i consiglieri di stato, il principe Edoardo e la principessa Anna, cioè i suoi fratelli. Ma per quale ragione?

Fino ad ora, i consiglieri di stato erano cinque: la principessa Beatrice di York, il principe del Galles William, Camilla Parker, il duca di York Andrea e il principe Harry. Carlo però, si trova attualmente in un complicato rapporto sia con il fratello che con il figlio e ha deciso dunque che non vuole più contare su questi ultimi due componenti che hanno gettato infamia sulla famiglia reale.

Ed ecco quindi giustificata la sua richiesta alla Camera. Inserire nella lista dei consiglieri di stato anche Anna e Edoardo è stato una mossa davvero astuta. Per quale ragione? Perchè così facendo, Re Carlo ha ufficiosamente tolto il titolo di consigliere di stato al fratello e al figlio ma senza depennarli, almeno su carta, dall’elenco.

Sappiamo tutti però che, quando il monarca si ritroverà impossibilitato a svolge incarichi o partecipare ad alcuni eventi organizzati dalla Corona, non chiamerà mai all’appello come suo vice, Harry o Andrea ma preferirà a loro sempre William, Anna, Camilla, Beatrice o Edoardo.

Con questa decisione, Re Carlo sta forse definendo una volta per tutte le distanze tra lui, Harry e il duca Andrea. Con il fratello già non andava d’accordo da tempo. Il caso Epstein che ha sconvolto il mondo e gettato l’Inghilterra in un barattolo di vergogna e umiliazione non è stato ancora superato.

La decisione invece del principe Harry di lasciare la casa reale, ancora tutt’oggi è uno dei dolori più grandi che Carlo abbia mai vissuto. Forse proprio questi conti in sospeso che ha con il figlio e il fratello lo hanno portato a prendere una decisione così crudele. Oltreoceano intanto, fanno sapere i tabloid americani, Harry e Meghan sarebbero furiosi.