Re Carlo III, l’inquietante dettaglio con le foto di Diana fa rabbrividire i sudditi

By

Un particolare sconvolgente si è notato all’interno delle foto che la raffiguravano con Carlo. Un dettaglio che si è visto soltanto adesso, dopo parecchi anni. Ecco cosa sta facendo davvero tanto scalpore e per questo motivo.

Un alone di mistero avvolge la morte di Lady Diana, un vero e proprio enigma che ha da sempre interessato milioni di persone a livello mondiale. In forma maggiore ora, dopo la rivelazione di un elemento presente in queste foto. Un dettaglio che è subito stato notato da molti e che fa sorgere un bel pò di interrogativi e dubbi. I dettagli qui di seguito.

Il mistero delle foto con Diana e Carlo: di cosa si parla?

Chi non ha mai sentito parlare di Lady Diana? Questo è un nome alquanto conosciuto a tutti e per diverse vicissitudini che hanno interessato la donna.

Qui di seguito si farà riferimento a lei e a suo marito per un dettaglio che sembra essere balzato agli occhi di molti.

Alcuni scatti che Lady Diana faceva con il marito Carlo, sono stati messi in rilievo dopo una scoperta a dir poco inquietante. Una verità che è trapelata solo dopo molti anni.

Lady Diana, si sa, per tanti anni è stata la consorte del Principe Carlo, che attualmente è diventato Re Carlo III. Dalla loro unione matrimoniale sono nati i due figli William e Harry. Questi ultimi ora ricoprono il ruolo di alcuni degli uomini più autorevoli del pianeta.

Diversi anni dopo dalla sua separazione dal marito, Diana è morta tragicamente a causa di un incidente stradale. Però il modo in cui si è verificata la sua morte, ha sempre rappresentato un mistero per la Royal Family, oltre che per tutte le sue generazioni future.

La particolarità collegata alle foto di Diana e Carlo sta letteralmente facendo il giro del web. Difatti sono in tanti fra gli utenti ad aver indugiato su quello specifico dettaglio, che risulta non celato.

Durante il loro matrimonio ci sono state tante fotografie che mostravano la coppia in pubblico.

Diana e Carlo sono stati marito e moglie per una quindicina d’anni e, in questo lasso di tempo, ci sono stati numerosi scatti raffiguranti svariati momenti della loro vita insieme. Tra questi sono inclusi quelli del periodo del loro fidanzamento, il matrimonio e in seguito la nascita dei due figli.

Ma soltanto adesso ci si è accorti di una particolarità che in precedenza non si era assolutamente rilevata, ovvero l’altezza del Principe Carlo.

Difatti si è appurato che in tante fotografie il Reale è posto in piedi accanto a Diana, con svariati centimetri in più rispetto alla moglie.

Tali foto raffiguravano l’allora Principe Carlo assai più alto, rispetto a Diana. A questo punto si suppone che lui abbia utilizzato determinati accorgimenti, per non far evidenziare la sua altezza reale.

Il motivo per cui Carlo appariva più alto

Nella rete si parla appunto di tali dettagli, come anche che Diana nelle foto indossava sempre scarpe basse. Alcuni hanno detto che evidentemente Carlo si metteva in piedi su una scatola, prima di essere fotografato con la moglie, per mostrare ai suoi sudditi un’altezza non corrispondente a quella vera.

In ogni caso, sono tante le persone che si domandano perché Carlo volesse sembrare più alto di Lady Diana.

L’argomentazione in questione è scaturita basandosi sul fatto che, in realtà, entrambi avevano la medesima altezza: 1,78 cm.

L’altezza identica si era potuta riscontrare chiaramente quando comparivano insieme, durante gli avvenimenti di tipo pubblico. Contrariamente a quanto, invece, si è potuto notare nelle foto ufficiali. Tra l’altro si è pure visto che Lady Diana spesso portava delle calzature col tacco basso oppure delle ballerine. Questo per evitare di mostrare un’altezza superiore, rispetto a quella del marito.

Inoltre sembrerebbe che perfino le sue scarpe da sposa siano state scelte accuratamente, sempre per evitare di apparire più alta di Carlo.

Una decisione presa per via del regolamento imposto a quei tempi, che stabiliva che l’uomo avrebbe dovuto mostrare un’altezza superiore, rispetto a quella della donna.

Una società che, quindi, imponeva questi canoni che allora erano considerati di estrema importanza.

L’altezza di Carlo e quello che dice la società

Dunque sulla base di quello che è stato detto sinora si evince di quanto scalpore stia facendo questo dettaglio.In molti hanno detto che Diana addirittura tendeva a inclinarsi e inclinare la testa o che tendeva a indossare tacchi bassi per non superare il marito.

E’ stato inoltre detto che Carlo forse è arrivato a mettersi in piedi su una scatola per apparire più alto e sempre gli stessi non sanno il perchè di tutto questo.

Eppure durante i vari eventi si è subito notato che entrambi non presentassero chissà che differenze di altezza.

Tutto sommato se si fa riferimento alle pagine di The Society Pages, questa decisione probabilmente è stata presa per motivi legati a dei canoni che avrebbe imposto la società di quell’epoca.

Sembra infatti che l’uomo secondo tali canoni dovesse essere più alto rispetto alla donna.

Di ciò ne ha parlato anche Lisa Wade, una professoressa dell’Occidental College, che, aha affermato come tale sforzo di far sembrare Carlo più alto è un vero impegno utile a garantire un’idea.

Quella secondo cui gli uomini devono essere più alti e le donne quindi più basse.