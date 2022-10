Re Carlo III, il gesto crudele: spedito fuori da palazzo reale | Chi deve fare le valigie

Re Carlo III, che sovrano crudele! Il nuovo reggente d’Inghilterra lo ha cacciato dalla sua corte. È irremovibile nella sua decisione.

Il figlio della compianta Regina Elisabetta ha preso la sua crudele decisione: lui per sempre fuori dalla Royal Family.

Re Carlo III, sovrano severo e crudele

Carlo III è Re d’Inghilterra da pochissime settimane e il malcontento popolare che sta invadendo il Regno Unito comincia già a pesare sulle sue fragili spalle come un macigno.

Seguire le orme di Queen Elizabeth è impossibile. Nessuno, nemmeno suo figlio, si sta rivelando in grado di gestire con successo una monarchia complessa sotto ogni punto di vista.

Certo, è solo agli inizi Charles, ma sembra comunque lontano anni luce dal seguire l’esempio della sua adorata mamma che rimarrà la sovrana per antonomasia, di diritto e di fatto, per sempre.

Purtroppo, dal Regno Unito non arrivano buone notizie sul conto di Carlo. Se una parte dei sudditi lo adora, un’altra lo critica e denigra per le decisioni severe e dispotiche che prende.

Sapete che cosa ha combinato? Si è macchiato di un gesto davvero terribile che ha lasciato tutti sconvolti, persino la sua corte: lui fatto fuori dalla casa reale, costretto a fare le valigie e dire bye bye alla Royal family.

Fuori dalla corte: lui obbligato a fare le valigie

Re Carlo, sovrano dispotico. Il marito di Camilla Parker ha sconvolto tutti prendendo una drastica decisione: lui fuori dalla casa reale. Destinatario di questo triste destino è Christopher Geidt.

L’uomo ha lavorato per anni presso la famiglia reale e per quasi due decadi, ha servito fedelmente Queen Elizabeth in qualità di suo segretario di fiducia. Geidt, prima di essere promosso come collaboratore della compianta sovrana, lavorava come ufficiale nella intelligence militare.

Il suo nome torna alla luce perché compare in un intero capitolo di un libro bomba che uscirà a breve e che promette di svelare tutti gli inganni e gli intrighi di corte.

Perché oggi si parla di quest’uomo? Il nuovo sovrano inglese che ha preso potere solo l’8 settembre a seguito della dipartita di sua madre, viene al momento considerato un monarca poco clemente e molto esigente.

È stato lui a costringere Christopher Geidt a dimettersi dopo aver avuto un acceso diverbio con Carlo e suo fratello Andrea. Oggi, l’ex segretario della Regina Elisabetta è caduto in disgrazia e si dice che a soffrire per la sua attuale condizione sia soprattutto un membro della casa reale a lui molto affezionato, il principe William.

Il marito di Kate Middleton e Sir Christopher Geidt sono stati legati da un profondo rapporto di amicizia. L’ex ufficiale è stato una sorta di mentore per il primogenito di Diana e lo ha aiutato a riflettere sul da farsi in un periodo particolarmente complicato per la Royal Family, quando Harry decise di abbandonare il suo ruolo da reale per trasferirsi oltreoceano con la moglie Meghan.

Il principe furioso con papà Carlo

Secondo una fonte vicina alla Royal Family, William, dopo il licenziamento di Christopher Geidt si è infuriato come non mai con papà Carlo perché a suo dire, l’ex segretario della Regina era l’unico in grado di a poter gestire le faide familiari nate tra Carlo e Harry, ponendo fine alla cosiddetta Megxit.

Carlo però non ne ha voluto sapere e Christopher Geidt si è ritrovato improvvisamente a dover fare le valigie e a lasciare la casa reale dopo 15 anni di onorato servizio accanto i membri più importanti della casa reale.

Si racconta, sempre in questo libro bomba, che Sir Christopher è stato trattato in maniera così scortese da Carlo che per riprendersi dallo sconforto, è dovuto intervenire William chiedendogli personalmente scusa a nome della famiglia reale.

Insomma, Carlo si sta dimostrando un sovrano dispotico non solo con gli “estranei” ma anche nei confronti di altri membri della casa reale. Per esempio, poco dopo la morte della Regina Elisabetta, parlando per la prima volta al pubblico, il nuovo Re ha affermato che Harry e Meghan sono liberi di continuare la loro vita anche lontano dalla corte. La sua però sembra tutt’altro che una pacifica benedizione.