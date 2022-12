Re Carlo fuori controllo, cacciato da Buckingham Palace: cosa sta accadendo

Re Carlo è completamente fuori controllo e sta prendendo decisioni di ogni tipo a Buckingham Palace: anche lui è stato mandato via.

Re Carlo III non ha più intenzione di restare a guardare, applicando non solo le regole che la madre Regina Elisabetta II aveva predisposto ma concretizzandole in queste ore. Non si è fermato neanche per le tradizioni del Natale, mandando avanti la sua decisione nell’escludere completamente un membro della famiglia che ad oggi non potrà più godere di diversi privilegi e sarà trattato come una “persona normale”. Che cosa è accaduto in queste ore a palazzo?

Cambio delle regole nella Famiglia Reale

Il Natale per la Famiglia Reale è cambiato completamente, senza seguire tutte le regole imposte dalla Regina Elisabetta II. William e Kate non erano presenti, esattamente come Harry e Meghan.

Andrea si è unito ai festeggiamenti così come gli altri reali di rango alto per la cena di Natale che si è tenuta, come sempre, a Sandringham. MailOnLine ha voluto contattare direttamente il Palazzo per avere delle delucidazioni in merito.

Andrea, il fratello di Carlo III che ha dato scandalo, era stato bandito dalla famiglia reale in termini di lavoratore con tutti i privilegi – doveri e oneri. Sul Mail on Sunday, una fonte aveva detto che il principe Andrew era completamente annegato nei suoi guai, negando di essere stato un complice di Epstein . Dopo tutto quello che è successo e trapelato in merito alla questione, la Regina Elisabetta II aveva detto al figlio che non sarebbe mai più tornato ai suoi doveri e alla vita pubblica come Reale.

Carlo III ha mantenuto il volere della madre e nonostante Andrea abbia partecipato alla cena di Natale, per tutto il resto non ci sono state ragioni o chiarimenti.

La decisione drastica di Re Carlo III

Inutile girarci intorno, il The Sun ha rivelato che proprio in questi giorni Re Carlo III avrebbe “cacciato via” Andrea da Buckingham Palace. Tutto questo si traduce nella impossibilità da parte del fratello del Re di usare gli uffici o altro del Palazzo, oltre che a farsi arrivare la corrispondenza.

Una fonte avrebbe dichiarato al magazine che:

“Ogni presenza al Palazzo è ufficialmente terminata. Il re lo ha chiarito. Non è un reale che lavora. È solo”.

Il figlio prediletto della Sovrana Elisabetta, oggi a 62 anni, non potrà quindi più far riferimento all’indirizzo del palazzo e neanche svolgere le ultime attività che gli erano state lasciate dopo lo scandalo Epstein.

Sempre secondo i media inglesi, Kate Middleton assumerà il controllo con un ruolo molto importante nell’esercito. William invece diventerà il colonnello per le Guardie Inglesi, prendendo il posto dello zio che aveva ereditato quel ruolo dal padre Filippo.

Le fonti hanno evidenziato che Andrea fosse convinto di poter riottenere tutti i suoi ruoli e anche privilegi. Dopo una riunione con il nuovo Re, il Principe si è mostrato scosso e quasi incredulo per tutto quello che stava per accadergli.

Ovviamente, non essendo più un membro ufficiale del regno, Andrew perderà anche la scorta da parte degli agenti di polizia armati.