Re Carlo, avete visto che bello a 20 anni? Altro che William e Harry | FOTO

Re Carlo da giovane era bello e affascinante, molto di più dei suoi figli William e Harry. Lo avete mai visto a 20 anni? Resterete scioccati.

God save the King dopo quasi 70 anni di regno della Regina Elisabetta II. Oggi Re Carlo III è il nuovo sovrano inglese e ha intenzione di dare la sua impronta, prima che sia William a subentrare insieme alla moglie Kate.

Lo conosciamo tutti e da tantissimi anni, tra lo scandalo del tradimento nei confronti di Lady Diana con Camilla sino al suo matrimonio felice. Ha protetto i suoi figli e ha educato loro seguendo le indicazioni della madre, facendo di tutto per renderli felici in un mondo fatto di regole e protocollo. Nello stesso tempo, il popolo lo ha sempre disegnato come un uomo troppo fragile per essere un Re e per prendere le redini del gioco in mano considerando il bel lavoro svolto dalla madre.

Avete mai visto quanto era bello a 20 anni? Impossibile resistere al suo fascino che non ha nulla a che vedere con quello dei suoi figli.

L’incoronazione di Re Carlo III

Ci sono stati dieci giorni di lutto nazionale e altri sette per la famiglia dopo la morte della Regina Elisabetta II. Un momento di forte emozione a livello mondiale, dopo che una sovrana è riuscita a Governare egregiamente per 70 anni senza mai perdere di vista il suo obiettivo.

E mentre tutti pensavano che sarebbe stato subito William a prendere il posto da Re, suo padre Carlo si ritrova a governare un Paese dopo una preparazione lunghissima. Carlo è nato per essere Re, anche se nessuno sembra averci mai creduto fino in fondo.

L’ex principe di Galles sembra che attenderà un anno per l’incoronazione ufficiale, gli esperti dicono che vuole far passare del tempo e fare le cose per bene. A 74 anni desidera lasciare una impronta, seppur breve, prima di passare la corona a suo figlio William.

Sempre gli esperti credono che Carlo attenda il 2 giugno per l’incoronazione ufficiale, per rendere omaggio alla madre e per mandare avanti una tradizione reale. Se tutto procederà secondo i piani, Carlo in primavera avrà il suo evento trasmesso su reti internazionali: un segno importante per dimostrare che, nonostante la modernità assoluta di questi tempi, la monarchia è ancora una istituzione da rispettare.

Carlo d’Inghilterra da giovane: affascinante e bello

Prima di essere un Re, Carlo era solo un principe e uno dei ragazzi più desiderati del momento. Siamo abituati a vedere William e Harry come i principi belli e affascinanti, ma qualche anno prima il padre Carlo lo era molto di più di loro.

Da piccolo era spensierato e affettuoso, giocava sempre con Anna e poi con i fratelli minori. Imitava il padre Filippo (anche lui bellissimo uomo da giovane) e amava la recitazione.

L’adolescenza la passa coltivando tutti i suoi hobby e le sue passioni, come il polo, sino al giorno in cui conosce Diana e tutte le donne si sono arrese a questo destino. In realtà, 74 anni della vita di Carlo sono passati in attesa di prendere un giorno la Corona e cercando di essere credibile agli occhi di tutti. Oggi lo vediamo come un Re preparato e innamorato della sua Camilla, ma qualche tempo prima era solo un bel principe adorato da tutte le donne.