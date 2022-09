Razionamenti, 747 euro di bonus per le bollette: come si richiede

I razionamenti diventano sempre più concreti e gli italiani non sanno da che parte girarsi. Un bonus bollette da 747 euro potrebbe essere un valido aiuto. Ecco come richiederlo.

La crisi è un fatto concreto e non solo più una notizia che danno al telegiornale. Il razionamento dell’energia tocca da vicino anche l’Italia e sicuramente in autunno si dovranno fare i conti con questo ennesimo sacrificio.

L’Europa non ha energia e i contatori intelligenti sembrano essere un sistema innovativo, al fine di poter controllare i soggetti che sforano e usano più energia di quella dovuta. Per fortuna, dall’altra parte ci sono anche i bonus che danno un aiuto concreto alle famiglie per contrastare il caro bollette.

Inutile negarlo, i prezzi dell’energia sono alle stelle e le bollette che arrivano possiedono sin troppi zeri e sono insostenibili. Un razionamento è doveroso? Intanto vediamo insieme come richiedere il bonus bollette.

Razionamento dell’energia: è concreto?

La borsa di Amsterdam chiude sempre con il prezzo del gas naturale a livelli altissimi, impensabili e preoccupanti. Lo scontro tra Russia e Ucraina ha portato ad un effetto domino devastante tra chiusure e speculazioni.

Uno scenario che impatta sulle famiglie italiane che non sanno più come pagare le utenze, seppur risparmiando l’uso delle risorse energetiche giorno dopo giorno. I nuovi contatori intelligenti dovrebbero funzionare come controllori, con scatto automatico nel momento in cui si supera una certa soglia giornaliera.

L’energia erogata nelle case potrebbe diminuire, anche a livello centralizzato e le persone possono ritrovarsi a doversi adattare nuovamente ad un mondo nuovo. I primi tempi il contatore potrebbe scattare più volte, sino a quando non si capisce il meccanismo e l’energia che si ha a disposizione.

In uno scenario ancora da mettere bene a fuoco, il Governo e gli enti mettono a disposizione dei bonus per aiutare a pagare le bollette o per avere uno sconto diretto sulla bolletta stessa.

Il bonus sociale è stato confermato per le famiglie che presentano un ISEE non superiore ai 12.000 euro, poi ci sono i bonus che vengono erogati dal datore di lavoro di 600.00 euro esentasse.

Bonus bollette da 747euro, chi lo può richiedere

Poi c’è un altro bonus da tenere in considerazione per avere 747 euro per le bollette dell’energia elettrica. Il bonus viene richiesto direttamente al comune di residenza ed è per le famiglie che presentano un ISEE di 12.000 euro al massimo, oppure 20.000 euro con 4 figli a carico e più.

È il bonus IREN che si richiede direttamente in comune, ma solo con i requisiti di cui sopra e se è stato fatto un contratto per il teleriscaldamento o si ha intenzione di farlo a breve.

Per avere maggiori informazioni, basterà chiedere direttamente al proprio comune di residenza o allo staff Iren, facendo attenzione ad avere sottomano il numero del proprio contratto.