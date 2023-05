By

Rassoda il tuo viso fino a 70 anni: basterà applicare 3 gocce di questo ingrediente per avere la pelle liscia e perfetta come quella di un bambino.

Se vuoi combattere i segni del tempo che sono sempre più evidenti sulla tua pelle, ecco a te svelato il segreto. Rassoda il tuo viso fino a 70 anni con 3 gocce di questo ingrediente.

Cura della pelle per combattere i segni del tempo

Il tempo che passa talvolta può fare paura. Esso è la testimonianza più viva e vera che gli anni trascorrono così velocemente quasi da non farcene accorgere. Possiamo sentirci sempre in forma, giovanili e con una energia incredibile anche a 70 anni. Tuttavia, il corpo e soprattutto la pelle, parlano per noi.

Il tempo che corre rapido si manifesta con rughe, macchie e solchi sul viso che ci mettono di fronte ad una dura realtà: quella dell’invecchiamento. Se è vero che la vecchiaia non si può evitare, è altrettanto vero però che possiamo arrivare in età avanzata con una pelle tonica, rimpolpata e soda.

Come fare? Il segreto è uno solo, in realtà: prendersi cura di se stessi e nel migliore dei modi. Non bisogna però correre ai ripari quando è troppo tardi ma iniziare già da giovani a farlo, aiuterà sicuramente ad affrontare l’età che avanza nel migliore dei modi.

Dovresti per esempio adottare delle regole precise nella tua routine quotidiana come:

non fumare;

evitare gli alcolici;

mangiare bene;

fare adeguata attività fisica;

curare la pelle.

Oggi vogliamo concentrarci proprio su quest’ultimo punto: la cura della pelle. Sai che potresti sembrare una bambina anche se ormai sei in un’età avanzata? Rassoda il tuo viso fino a 70 anni solo con 3 gocce di questo incredibile ingrediente. Sembrerai una ragazzina!

Rassoda il tuo viso fino a 70 anni con questa ricetta

Non è facile affrontare il tempo che passa e i segni che lascia sul nostro viso fanno ancora più paura. La pelle è il nostro bigliettino da visita, ciò che subito ci fa notare dagli altri e perciò è ancora più importante prendersene cura.

Se ti sei guardata allo specchio e quello che hai visto non ti è piaciuto, continua a leggere. Devi sapere che esiste una soluzione naturale per avere la pelle di una ragazzina. Rassoda il tuo viso fino a 70 anni realizzando questa incredibile ricetta.

Il primo ingrediente che devi procurarti è il cetriolo! Taglialo in due parti e grattugiane una. Filtra poi il succo di cetriolo in un contenitore, con l’aiuto di un colino coperto da garza sterile.

Il cetriolo ha delle proprietà straordinarie per la pelle, esso è in grado di lenire i rossori e di sbiancare eventuali macchie. Ora, al tuo succo di cetriolo aggiungi 4 cucchiai di acqua di rose e 3 gocce di iodio. Mescola bene la soluzione e versala in un flacone spray.

Poi, procurati due cucchiai di gel di aloe vera e versali in un contenitore. Unisci poi 3 gocce di iodio e 5 gocce di Vitamina E. Versa questa crema realizzata in un contenitore: ecco il tuo tonico super naturale!

I due prodotti che hai creato con le tue mani li dovrai utilizzare tutti i giorni per almeno 3 mesi: in questo modo avrai una pelle tonica e soda per sempre!

Sono le gocce di iodio che hanno delle proprietà benefiche per l’epidermide. Esse sono in grado non solo di rimpolpare la pelle ma che di renderla più luminosa, liscia al tatto e priva di macchie senili. Prova questo rimedio e sembrerai più giovane di 20 anni almeno!