Rapporti Italia-India, Giorgia Meloni incontra Modi

Giorgia Meloni è volata in India per incontrare Narendra Modi, Primo ministro indiano, per discutere dei rapporti tra i due Paesi.

Giorgia Meloni incontra Narendra Modi in India

Secondo una nota della presidenza del Consiglio dei ministri, al centro di questi colloqui, svoltisi a margine del Vertice del G-20 in corso a Bali, in Indonesia, c’è stato il rafforzamento delle relazioni “per valorizzare al meglio il potenziale di entrambi i paesi“.

Meloni ha parlato con il Primo Ministro indiano del conflitto in Ucraina e delle sue implicazioni, in particolare sul fronte della sicurezza alimentare ed energetica e per quel che concerne la stabilità nella regione indo-pacifica.

Il capo del governo ha assicurato a Modi la piena collaborazione dell’Italia con Nuova Delhi nel contesto della prossima presidenza del G-20, che la nazione asiatica porterà avanti, “anche alla luce dell’ampiezza delle sfide comuni“, come si legge dal documento.

Modi: “Il multilateralismo è in crisi”

In occasione della riunione dei ministri degli Esteri per il G20, che si tiene a Nuova Dehli, Narendra Modi ha affermato che il multilateralismo sta subendo un momento di crisi, in seguito alle varie divisioni globali che stanno incrementando negli ultimi tempi.

Per questo, il primo ministro indiano invita le principali economie mondiali a collaborare, al fine di evitare lo scoppio di guerre in futuro, “bilanciando interessi contrastanti“.

Per portare avanti tale obiettivo, dunque, Modi propone la “cooperazione internazionale su questioni di interesse comune“, alla luce dei cambiamenti storici, politici e culturali che hanno investito il pianeta dopo la pandemia di Coronavirus.

A questo proposito, ha sottolineato che molti paesi in via di sviluppo stanno lottando con un debito insostenibile mentre cercano di garantire la sicurezza alimentare ed energetica per i propri popoli. Inoltre, secondo Modi, sono i più colpiti dal riscaldamento globale causato dai paesi più ricchi.

“Nessun gruppo può rivendicare la leadership mondiale senza ascoltare coloro che sono maggiormente colpiti dalle sue decisioni“, ha affermato il primo ministro indiano.

Tuttavia, il presidente ha evidenziato il “ruolo fondamentale” del G20 per trovare un equilibrio tra “crescita ed efficienza da un lato e resilienza dall’altro“, per il quale è importante che tutti i membri lavorino insieme.